https://sputnik-georgia.ru/20250412/v-kitae-schitayut-chto-vzaimnye-poshliny-ssha-mogut-vyzvat-gumanitarnyy-krizis-292875407.html

В Китае считают, что взаимные пошлины США могут вызвать гуманитарный кризис

В Китае считают, что взаимные пошлины США могут вызвать гуманитарный кризис

Sputnik Грузия

Особенно это затронет наименее развитые государства, утверждают в Пекине 12.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-12T20:02+0400

2025-04-12T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. "Взаимные" пошлины США нанесут огромный ущерб развивающимся странам и могут спровоцировать гуманитарный кризис, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао в разговоре с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеалой.Разговор состоялся в пятницу в формате видеоконференции, стороны обсудили такие вопросы, как ответ на "взаимные" пошлины США, защита многосторонней торговой системы и обеспечение полной реализации роли ВТО. Заявление по итогам разговора министерство коммерции КНР опубликовало на своем сайте в субботу.Он добавил, что членам ВТО следует объединиться и защититься от политики односторонних действий, протекционизма и запугивания.Он добавил, что "в настоящее время членам ВТО следует сплотиться и защититься от политики односторонних действий, протекционизма и запугивания путем открытого сотрудничества и многосторонности".Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%. А для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной – чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля Трамп объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.Между тем глава МИД КНР Ван И ранее заявил, что повышение Соединенными Штатами пошлин на товары из Китая не имеет под собой никаких оснований, наносит урон глобальным рынкам и вредит репутации самого руководства в Вашингтоне. Он также подчеркнул, что КНР ответит самым решительным образом, если Штаты не прекратят экономическое давление на Китай.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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