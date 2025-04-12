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Верхний Ларс 12 апреля: въезда в Грузию ожидают более 3 тысяч большегрузов
Верхний Ларс 12 апреля: въезда в Грузию ожидают более 3 тысяч большегрузов
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Ограничения на движение большегрузов через российско-грузинскую границу были введены 9 апреля 12.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-12T15:15+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Почти 3,3 тысячи грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии. Ограничения на движение большегрузов через границу были введены 9 апреля. Всего в электронной очереди в субботу в первой половине дня зарегистрировано 3 252 грузовика. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, северная осетия, верхний ларс
грузия, новости, общество, северная осетия, верхний ларс
Верхний Ларс 12 апреля: въезда в Грузию ожидают более 3 тысяч большегрузов
Ограничения на движение большегрузов через российско-грузинскую границу были введены 9 апреля
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Почти 3,3 тысячи грузовых автомобилей скопились в ожидании проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
Ограничения на движение большегрузов через границу были введены 9 апреля.
Всего в электронной очереди в субботу в первой половине дня зарегистрировано 3 252 грузовика.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.