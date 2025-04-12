https://sputnik-georgia.ru/20250412/verkhniy-lars-segodnya-doroga-k-granitse-gruzii-s-rossiey-vremenno-zakryta-292876006.html

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией временно закрыта

Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией временно закрыта

Sputnik Грузия

Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби 12.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-12T11:58+0400

2025-04-12T11:58+0400

2025-04-12T12:00+0400

грузия

новости

общество

армения

верхний ларс

гудаури

департамент автомобильных дорог

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/1a/259899879_0:214:2048:1366_1920x0_80_0_0_7ed2e93a5984218076b8266ec9bd0b60.jpg

ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), закрыто из-за высокого уровня лавиноопасности, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. По информации ведомства, на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств будет осуществляться в безостановочном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

армения

верхний ларс

гудаури

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, армения, верхний ларс, гудаури, департамент автомобильных дорог