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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией временно закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией временно закрыта
Sputnik Грузия
Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби 12.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-12T11:58+0400
2025-04-12T11:58+0400
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), закрыто из-за высокого уровня лавиноопасности, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. По информации ведомства, на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств будет осуществляться в безостановочном режиме. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, армения, верхний ларс, гудаури, департамент автомобильных дорог
грузия, новости, общество, армения, верхний ларс, гудаури, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе Грузии с Россией временно закрыта
11:58 12.04.2025 (обновлено: 12:00 12.04.2025)
Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей в направлении границы Грузии с Россией (ТПП "Верхний Ларс"), закрыто из-за высокого уровня лавиноопасности, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог.
Запрет на передвижение транспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
По информации ведомства, на участках Млета-Гудаури и Степанцминда-Ларс движение транспортных средств будет осуществляться в безостановочном режиме.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.