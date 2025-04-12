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Владелец Omega Group проиграл Иванишвили суд в Лондоне

Владелец Omega Group проиграл Иванишвили суд в Лондоне

Sputnik Грузия

Через суд бизнесмен требовал компенсации в размере почти 50 млн долларов за упущенную выгоду и судебные расходы 12.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-12T16:16+0400

2025-04-12T16:16+0400

2025-04-12T19:36+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Бизнесмен и владелец компании Omega Group, а также совладелец оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Заза Окуашвили проиграл в Лондонском арбитражном суде тяжбу против миллиардера и почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили. Гражданин Великобритании и Грузии Окуашвили, который задолжал по налогам более 52 миллионов лари (порядка 20 миллионов долларов), в 2018 году заявлял, что грузинские власти оказывают давление на его бизнес. Служба доходов тогда арестовала счета компании Omega Group Tobacco, входящей в Omega Group. Через суд бизнесмен требовал компенсации в размере почти 50 млн долларов за упущенную выгоду и судебные расходы. Адвокаты говорили, что в 2015 году Иванишвили запугал бизнесмена и заставил заплатить 1,79 млн долларов в обмен на помощь в возмещении ущерба, который его компания понесла от предыдущего правительства Грузии в 2004 году. Окуашвили утверждал, что он и его сотрудники несколько раз встречались с представителями власти Грузии, чтобы обсудить проблему задолженности. В ходе одной из таких встреч, которая состоялась дома у Иванишвили, миллиардер якобы попросил у Окуашвили 4 миллиона лари (более 1,5 миллиона долларов) за помощь в реструктуризации долга. Адвокаты Иванишвили отвергли эти обвинения. Они заявляли, что дело не имеет оснований и не подкреплено доказательствами. Также юристы ответчика настаивали, что Великобритания не имеет юрисдикции по этому делу, а Окуашвили использует судебные разбирательства для продвижения своей политической повестки и для получения поддержки западных СМИ. Суд также отметил серьезные процессуальные недостатки в подаче иска, включая недостаточную полноту раскрытия информации и несоответствие требованиям для подачи иска в английском суде.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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