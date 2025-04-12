https://sputnik-georgia.ru/20250412/vstrecha-posle-kritiki-chto-obsudil-premer-gruzii-s-gensekom-soveta-evropy-292879888.html

Встреча после критики: что обсудил премьер Грузии с генсеком Совета Европы?

Встреча после критики: что обсудил премьер Грузии с генсеком Совета Европы?

Sputnik Грузия

На встрече Кобахидзе представил подробную информацию о событиях в стране 12.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-12T19:09+0400

2025-04-12T19:09+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Сотрудничество Совета Европы и Грузии и вызовы интеграции страны в ЕС обсудили на встрече в Анталии грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе. Встреча прошла на второй день после принятия ПАСЕ критической резолюции по Грузии. Парламентская ассамблея Совета Европы 10 апреля приняла резолюцию по Грузии, в которой раскритиковала власти за принятые изменения законодательства, потребовала отпустить задержанных на акциях протеста и пригрозила исключением из ПАСЕ, если будут признаны неконституционными оппозиционные партии. На встрече глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе представил подробную информацию по событиям в стране. Кроме того, стороны обсудили вызовы, стоящие перед Грузией на пути евроинтеграции. Как отметил после обсуждения Ален Берсе, целью встречи было улучшение отношений. "Встреча была важной. Наша роль и роль Совета Европы не только в том, чтобы быть на связи, но и в том, чтобы улучшать эти связи. Это и было целью встречи. Наша цель – конструктивный диалог с грузинской стороной. Мы продолжаем активно работать вместе", – отметил генсек Совета Европы.Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. *Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, ираклий кобахидзе, совет европы, пасе