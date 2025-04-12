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Встреча премьера Грузии и президента Турции в Анталии – главное

Встреча премьера Грузии и президента Турции в Анталии – главное

Sputnik Грузия

На встрече обсуждалась важность трехстороннего формата Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого следующая министерская встреча состоится в Турции 12.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-12T21:42+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Стратегическое партнерство Турции, Азербайджана и Грузии, а также совместные проекты обсудили на встрече в Анталии премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Встреча прошла в ходе дипломатического форума, главная тема которого – "Восстановление дипломатии в фрагментированном мире". В рамках мероприятия на панельной дискуссии "Партнерство в многополярную эпоху" выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Стороны обсудили важность возобновления работы совместного экономического комитета и подтвердили готовность провести следующее заседание в ближайшем будущем. Было отмечено, что Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии, и была выражена надежда, что в 2025 году двусторонний торговый оборот достигнет 5 миллиардов долларов США. Также на встрече было уделено внимание текущим событиям на Ближнем Востоке и особой важности мира и стабильности на Южном Кавказе. Премьер-министр подтвердил готовность Грузии содействовать диалогу, который обеспечит восстановление доверия и длительный мир в регионе. На встрече также обсуждалась важность трехстороннего формата Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого следующая министерская встреча состоится в Турции. Ираклий Кобахидзе также пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с официальным визитом Грузию. Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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