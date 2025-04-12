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Встреча премьера Грузии и президента Турции в Анталии – главное
Встреча премьера Грузии и президента Турции в Анталии – главное
Sputnik Грузия
На встрече обсуждалась важность трехстороннего формата Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого следующая министерская встреча состоится в Турции 12.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Стратегическое партнерство Турции, Азербайджана и Грузии, а также совместные проекты обсудили на встрече в Анталии премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Встреча прошла в ходе дипломатического форума, главная тема которого – "Восстановление дипломатии в фрагментированном мире". В рамках мероприятия на панельной дискуссии "Партнерство в многополярную эпоху" выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Стороны обсудили важность возобновления работы совместного экономического комитета и подтвердили готовность провести следующее заседание в ближайшем будущем. Было отмечено, что Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии, и была выражена надежда, что в 2025 году двусторонний торговый оборот достигнет 5 миллиардов долларов США. Также на встрече было уделено внимание текущим событиям на Ближнем Востоке и особой важности мира и стабильности на Южном Кавказе. Премьер-министр подтвердил готовность Грузии содействовать диалогу, который обеспечит восстановление доверия и длительный мир в регионе. На встрече также обсуждалась важность трехстороннего формата Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого следующая министерская встреча состоится в Турции. Ираклий Кобахидзе также пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с официальным визитом Грузию. Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, азербайджан, тбилиси, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган
грузия, политика, новости, азербайджан, тбилиси, турция, ираклий кобахидзе, реджеп тайип эрдоган

Встреча премьера Грузии и президента Турции в Анталии – главное

21:42 12.04.2025 (обновлено: 23:03 12.04.2025)
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Анталии
Встреча премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Анталии - Sputnik Грузия, 1920, 12.04.2025
© Сourtesy of Georgian Government
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На встрече обсуждалась важность трехстороннего формата Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого следующая министерская встреча состоится в Турции
ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Стратегическое партнерство Турции, Азербайджана и Грузии, а также совместные проекты обсудили на встрече в Анталии премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Встреча прошла в ходе дипломатического форума, главная тема которого – "Восстановление дипломатии в фрагментированном мире". В рамках мероприятия на панельной дискуссии "Партнерство в многополярную эпоху" выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Мы подчеркнули, что, несмотря на очень высокий уровень существующих сегодня отношений, есть потенциал для дальнейшего развития. Мы затронули все темы и имеем взаимно подтвержденную заинтересованность в том, чтобы наши двусторонние отношения развивались еще быстрее", – отметил Кобахидзе.

Стороны обсудили важность возобновления работы совместного экономического комитета и подтвердили готовность провести следующее заседание в ближайшем будущем.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Анталии
Встреча премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Анталии - Sputnik Грузия, 1920, 12.04.2025
Встреча премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Анталии
© Сourtesy of Georgian Government
Было отмечено, что Турция является крупнейшим торговым партнером Грузии, и была выражена надежда, что в 2025 году двусторонний торговый оборот достигнет 5 миллиардов долларов США.
Также на встрече было уделено внимание текущим событиям на Ближнем Востоке и особой важности мира и стабильности на Южном Кавказе.
Премьер-министр подтвердил готовность Грузии содействовать диалогу, который обеспечит восстановление доверия и длительный мир в регионе. На встрече также обсуждалась важность трехстороннего формата Грузия-Турция-Азербайджан, в рамках которого следующая министерская встреча состоится в Турции.
© Сourtesy of Georgian GovernmentВстреча премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Анталии
Встреча премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Анталии - Sputnik Грузия, 1920, 12.04.2025
Встреча премьера Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана в Анталии
© Сourtesy of Georgian Government
Ираклий Кобахидзе также пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить с официальным визитом Грузию.
Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Государства сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности и образования.
Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
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