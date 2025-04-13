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Армения и Азербайджан могут положиться на Грузию – Бочоришвили
Армения и Азербайджан могут положиться на Грузию – Бочоришвили
Sputnik Грузия
Грузия предоставит все возможные средства, которые облегчат диалог и сотрудничество на Южном Кавказе, заявила министр 13.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-13T17:58+0400
2025-04-13T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Армения и Азербайджан могут положиться на Грузию, заявила Мака Бочоришвили на панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.Текущие процессы на Южном Кавказе обсуждают главы МИД Азербайджана, Армении и Грузии на дипломатическом форуме в Анталье, сообщает азербайджанское государственное агентство АзерТадж.По словам Бочоришвили, Грузия традиционно имела хорошие отношения с обоими соседями: и с Азербайджаном, и с Арменией.Мирзоян, выступая на панельной дискуссии, заявил, что "конституционные претензии могут также быть выдвинуты Арменией против Азербайджана, но Ереван не предпринял такого шага". Байрамов, отвечая своему армянскому коллеге, сказал, что "в отличие от армянской стороны, в Конституции Азербайджана нет никаких территориальных претензий к Армении". Он подчеркнул, что "без изменения конституции подписание мирного договора с Арменией нелогично". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, азербайджан, армения, анталья, мака бочоришвили, арарат мирзоян
Армения и Азербайджан могут положиться на Грузию – Бочоришвили
17:58 13.04.2025 (обновлено: 20:04 13.04.2025)
Грузия предоставит все возможные средства, которые облегчат диалог и сотрудничество на Южном Кавказе, заявила министр
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Армения и Азербайджан могут положиться на Грузию, заявила Мака Бочоришвили на панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.
Текущие процессы на Южном Кавказе обсуждают главы МИД Азербайджана, Армении и Грузии на дипломатическом форуме в Анталье, сообщает азербайджанское государственное агентство АзерТадж.
"В рамках Анталийского дипломатического форума проходит панельная дискуссия на тему "Вызовы и возможности регионального сотрудничества на Южном Кавказе". В обсуждениях принимают участие главы МИД Азербайджана, Грузии и Армении Джейхун Байрамов, Мака Бочоришвили и Арарат Мирзоян. Министры обсуждают текущие процессы на Южном Кавказе", – говорится в сообщении.
По словам Бочоришвили, Грузия традиционно имела хорошие отношения с обоими соседями: и с Азербайджаном, и с Арменией.
"У нас есть искренние намерения продвигать мир и стабильность в нашем регионе. Поэтому мы всегда говорим, и я хочу повторить это сейчас, что Армения и Азербайджан могут полагаться на Грузию, и мы предоставим все возможные средства, которые облегчат диалог и сотрудничество в нашем регионе. Южный Кавказ имеет большой потенциал", – добавила грузинский министр.
Мирзоян, выступая на панельной дискуссии, заявил, что "конституционные претензии могут также быть выдвинуты Арменией против Азербайджана, но Ереван не предпринял такого шага".
Байрамов, отвечая своему армянскому коллеге, сказал, что "в отличие от армянской стороны, в Конституции Азербайджана нет никаких территориальных претензий к Армении". Он подчеркнул, что "без изменения конституции подписание мирного договора с Арменией нелогично".