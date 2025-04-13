https://sputnik-georgia.ru/20250413/armeniya-i-azerbaydzhan-mogut-polozhitsya-na-gruziyu---bochorishvili-292890084.html

Армения и Азербайджан могут положиться на Грузию – Бочоришвили

Армения и Азербайджан могут положиться на Грузию – Бочоришвили

Sputnik Грузия

Грузия предоставит все возможные средства, которые облегчат диалог и сотрудничество на Южном Кавказе, заявила министр 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T17:58+0400

2025-04-13T17:58+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Армения и Азербайджан могут положиться на Грузию, заявила Мака Бочоришвили на панельной дискуссии в рамках Анталийского дипломатического форума.Текущие процессы на Южном Кавказе обсуждают главы МИД Азербайджана, Армении и Грузии на дипломатическом форуме в Анталье, сообщает азербайджанское государственное агентство АзерТадж.По словам Бочоришвили, Грузия традиционно имела хорошие отношения с обоими соседями: и с Азербайджаном, и с Арменией.Мирзоян, выступая на панельной дискуссии, заявил, что "конституционные претензии могут также быть выдвинуты Арменией против Азербайджана, но Ереван не предпринял такого шага". Байрамов, отвечая своему армянскому коллеге, сказал, что "в отличие от армянской стороны, в Конституции Азербайджана нет никаких территориальных претензий к Армении". Он подчеркнул, что "без изменения конституции подписание мирного договора с Арменией нелогично". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, азербайджан, армения, анталья, мака бочоришвили, арарат мирзоян