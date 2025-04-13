https://sputnik-georgia.ru/20250413/gibel-podrostka-v-shakhte-lifta---meriya-tbilisi-soobschila-detali-292890962.html

Гибель подростка в шахте лифта – мэрия Тбилиси сообщила детали

Гибель подростка в шахте лифта – мэрия Тбилиси сообщила детали

Sputnik Грузия

Здание, в котором произошла трагедия, находится в аварийном состоянии с 1980-х годов 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T19:08+0400

2025-04-13T19:08+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Тринадцатилетний подросток, который погиб в результате падения в шахту лифта в Тбилиси, на момент трагедии катался вместе со сверстниками на крыше аварийного корпуса, сообщили в мэрии столицы. Трагедия произошла в субботу поздно вечером. 13-летний подросток упал в шахту лифта аварийного корпуса в Глданском районе Тбилиси. Этот дом местные жители прозвали "Титаником". Несовершеннолетний скончался после госпитализации в клинике имени Иашвили. По информации мэрии, здание, о котором идет речь, находится в аварийном состоянии с 1980-х годов. Городские власти предлагали жильцам принять участие в программе по замене аварийных домов и на время строительства нового корпуса обещали оплачивать им аренду. Часть жильцов отказалась покидать корпус. "Часть жильцов приняла предложение, в то время как другие остались жить по данному адресу и отказались снимать жилье", – заявили в мэрии. Фонд развития Тбилиси в очередной раз выразил готовность заменить аварийное здание, но для этого необходимо 100-процентное согласие жильцов. В мэрии выразили соболезнования родным и близким погибшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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