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Гибель подростка в шахте лифта – мэрия Тбилиси сообщила детали
Гибель подростка в шахте лифта – мэрия Тбилиси сообщила детали
Sputnik Грузия
Здание, в котором произошла трагедия, находится в аварийном состоянии с 1980-х годов 13.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-13T19:08+0400
2025-04-13T19:08+0400
2025-04-13T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Тринадцатилетний подросток, который погиб в результате падения в шахту лифта в Тбилиси, на момент трагедии катался вместе со сверстниками на крыше аварийного корпуса, сообщили в мэрии столицы. Трагедия произошла в субботу поздно вечером. 13-летний подросток упал в шахту лифта аварийного корпуса в Глданском районе Тбилиси. Этот дом местные жители прозвали "Титаником". Несовершеннолетний скончался после госпитализации в клинике имени Иашвили. По информации мэрии, здание, о котором идет речь, находится в аварийном состоянии с 1980-х годов. Городские власти предлагали жильцам принять участие в программе по замене аварийных домов и на время строительства нового корпуса обещали оплачивать им аренду. Часть жильцов отказалась покидать корпус. "Часть жильцов приняла предложение, в то время как другие остались жить по данному адресу и отказались снимать жилье", – заявили в мэрии. Фонд развития Тбилиси в очередной раз выразил готовность заменить аварийное здание, но для этого необходимо 100-процентное согласие жильцов. В мэрии выразили соболезнования родным и близким погибшего.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
Гибель подростка в шахте лифта – мэрия Тбилиси сообщила детали
19:08 13.04.2025 (обновлено: 20:24 13.04.2025)
Здание, в котором произошла трагедия, находится в аварийном состоянии с 1980-х годов
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Тринадцатилетний подросток, который погиб в результате падения в шахту лифта в Тбилиси, на момент трагедии катался вместе со сверстниками на крыше аварийного корпуса, сообщили в мэрии столицы.
Трагедия произошла в субботу поздно вечером. 13-летний подросток упал в шахту лифта аварийного корпуса в Глданском районе Тбилиси. Этот дом местные жители прозвали "Титаником". Несовершеннолетний скончался после госпитализации в клинике имени Иашвили.
"Инцидент произошел на крыше корпуса т. н. "Титаника", расположенного на улице Либанской, 22, где подросток катался на скейтборде со своими сверстниками. Несовершеннолетний упал с крыши в шахту лифта. Дети не являются жителями данного корпуса", – заявили в мэрии.
По информации мэрии, здание, о котором идет речь, находится в аварийном состоянии с 1980-х годов. Городские власти предлагали жильцам принять участие в программе по замене аварийных домов и на время строительства нового корпуса обещали оплачивать им аренду. Часть жильцов отказалась покидать корпус.
"Часть жильцов приняла предложение, в то время как другие остались жить по данному адресу и отказались снимать жилье", – заявили в мэрии.
Фонд развития Тбилиси в очередной раз выразил готовность заменить аварийное здание, но для этого необходимо 100-процентное согласие жильцов.
В мэрии выразили соболезнования родным и близким погибшего.