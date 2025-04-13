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Грузия снова вводит пошлину на сахар
Грузия снова вводит пошлину на сахар
Sputnik Грузия
Последний раз власти Грузии вводили пошлину на сахар в ноябре 2023 года 13.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузия вводит временную пошлину на ввозимый сахар с 22 апреля 2025 года, говорится в постановлении правительства. Последний раз власти Грузии вводили пошлину на сахар в ноябре 2023 года, и она действовала до 1 июля 2024 года. Согласно документу, импорт более 100 килограммов сахара будет облагаться налогом в размере 0,4 лари за 1 килограмм, то есть импортная пошлина составит 400 лари (примерно 150 долларов) за одну тонну. Постановление не распространяется на сахар, транспортировка которого началась морским путем до опубликования постановления. Постановление будет действовать до 22 апреля 2026 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, экономика
грузия, новости, общество, экономика

Грузия снова вводит пошлину на сахар

10:05 13.04.2025
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn / Перейти в фотобанкСахар, архивное фото
Сахар, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 13.04.2025
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Последний раз власти Грузии вводили пошлину на сахар в ноябре 2023 года
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузия вводит временную пошлину на ввозимый сахар с 22 апреля 2025 года, говорится в постановлении правительства.
Последний раз власти Грузии вводили пошлину на сахар в ноябре 2023 года, и она действовала до 1 июля 2024 года.
Согласно документу, импорт более 100 килограммов сахара будет облагаться налогом в размере 0,4 лари за 1 килограмм, то есть импортная пошлина составит 400 лари (примерно 150 долларов) за одну тонну.
Постановление не распространяется на сахар, транспортировка которого началась морским путем до опубликования постановления.
Постановление будет действовать до 22 апреля 2026 года.
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