https://sputnik-georgia.ru/20250413/kvaratskheliya-popal-v-top-10-nominantov-na-zolotoy-myach-2025-292891468.html

Кварацхелия попал в ТОП-10 номинантов на "Золотой мяч" 2025

Кварацхелия попал в ТОП-10 номинантов на "Золотой мяч" 2025

Sputnik Грузия

Кварацхелия занимает восьмую позицию, хотя еще месяц назад он не входил даже в двадцатку лучших 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T20:33+0400

2025-04-13T20:33+0400

2025-04-13T20:53+0400

спорт

в мире

новости

грузия

хвича кварацхелия

футбол

золотой мяч

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/0a/288346765_0:128:1661:1063_1920x0_80_0_0_8018b14d20c2cd36bc07fd0c70b2aa25.jpg

ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в десятку номинантов на получение "Золотого мяча" 2025 по версии букмекеров. После первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов букмекеры обновили коэффициенты на победу в "Золотой мяч" 2025 года. На данный момент с большим отрывом лидирует вингер "Барселоны" бразилец Рафинья. Коэффициент на его победу составляет 2,20 или 45%. Кварацхелия занимает восьмую позицию, хотя еще месяц назад он не входил даже в двадцатку лучших. Грузинский футболист забил потрясающий гол в ближнюю девятку на 49-й минуте лучшему вратарю мира аргентинцу Эмилиано Мартинесу. Квара стал лучшим игроком матча против "Астон Виллы". Золотой мяч 2025. ТОП10 Церемония награждения состоится в Париже в октябре. Точную дату назовут летом. В 2023 году Кварацхелия, в своем дебютном сезоне за итальянский "Наполи", занял 17-е место в голосовании за "Золотой мяч".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

спорт, в мире, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол, золотой мяч