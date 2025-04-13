https://sputnik-georgia.ru/20250413/kvaratskheliya-popal-v-top-10-nominantov-na-zolotoy-myach-2025-292891468.html
Кварацхелия попал в ТОП-10 номинантов на "Золотой мяч" 2025
Кварацхелия попал в ТОП-10 номинантов на "Золотой мяч" 2025
Sputnik Грузия
Кварацхелия занимает восьмую позицию, хотя еще месяц назад он не входил даже в двадцатку лучших 13.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-13T20:33+0400
2025-04-13T20:33+0400
2025-04-13T20:53+0400
спорт
в мире
новости
грузия
хвича кварацхелия
футбол
золотой мяч
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/0a/288346765_0:128:1661:1063_1920x0_80_0_0_8018b14d20c2cd36bc07fd0c70b2aa25.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в десятку номинантов на получение "Золотого мяча" 2025 по версии букмекеров. После первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов букмекеры обновили коэффициенты на победу в "Золотой мяч" 2025 года. На данный момент с большим отрывом лидирует вингер "Барселоны" бразилец Рафинья. Коэффициент на его победу составляет 2,20 или 45%. Кварацхелия занимает восьмую позицию, хотя еще месяц назад он не входил даже в двадцатку лучших. Грузинский футболист забил потрясающий гол в ближнюю девятку на 49-й минуте лучшему вратарю мира аргентинцу Эмилиано Мартинесу. Квара стал лучшим игроком матча против "Астон Виллы". Золотой мяч 2025. ТОП10 Церемония награждения состоится в Париже в октябре. Точную дату назовут летом. В 2023 году Кварацхелия, в своем дебютном сезоне за итальянский "Наполи", занял 17-е место в голосовании за "Золотой мяч".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/0a/288346765_272:134:1534:1080_1920x0_80_0_0_d81520db09697b05c77b9fae80010105.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
спорт, в мире, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол, золотой мяч
спорт, в мире, новости, грузия, хвича кварацхелия, футбол, золотой мяч
Кварацхелия попал в ТОП-10 номинантов на "Золотой мяч" 2025
20:33 13.04.2025 (обновлено: 20:53 13.04.2025)
Кварацхелия занимает восьмую позицию, хотя еще месяц назад он не входил даже в двадцатку лучших
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Грузинский вингер "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия вошел в десятку номинантов на получение "Золотого мяча" 2025 по версии букмекеров.
После первых матчей четвертьфинала Лиги чемпионов букмекеры обновили коэффициенты на победу в "Золотой мяч" 2025 года.
На данный момент с большим отрывом лидирует вингер "Барселоны" бразилец Рафинья. Коэффициент на его победу составляет 2,20 или 45%.
Кварацхелия занимает восьмую позицию, хотя еще месяц назад он не входил даже в двадцатку лучших.
Грузинский футболист забил потрясающий гол в ближнюю девятку на 49-й минуте лучшему вратарю мира аргентинцу Эмилиано Мартинесу. Квара стал лучшим игроком матча против "Астон Виллы".
Рафинья ("Барселона") – 2.20
Ламин Ямал ("Барселона") – 6.00
Мохамед Салах ("Ливерпуль") – 6.00
Усман Дембеле ("ПСЖ") – 7.00
Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) – 8.00
Роберт Левандовски ("Барселона") – 9.00
Педри ("Барселона") – 15.00
Хвича Кварацхелия ("ПСЖ") – 21.00
Винисиус ("Реал") – 41.00
Лаутаро Мартинес ("Интер") – 41.00.
Церемония награждения состоится в Париже в октябре. Точную дату назовут летом.
В 2023 году Кварацхелия, в своем дебютном сезоне за итальянский "Наполи", занял 17-е место в голосовании за "Золотой мяч".