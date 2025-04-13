https://sputnik-georgia.ru/20250413/neschastnyy-sluchay-v-tbilisi---v-shakhtu-lifta-upal-13-letniy-podrostok-292888001.html

Несчастный случай в Тбилиси – в шахту лифта упал 13-летний подросток

Несчастный случай в Тбилиси – в шахту лифта упал 13-летний подросток

Sputnik Грузия

Несчастный случай произошел в девятиэтажном аварийном доме, который местные жители прозвали "Титаником" 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T13:28+0400

2025-04-13T13:28+0400

2025-04-13T14:12+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Тринадцатилетний подросток погиб после падения в шахту лифта в тбилисском районе Авчала, сообщил телеканал "Рустави 2". Подросток был доставлен в детскую больницу имени Иашвили, но скончался вскоре после госпитализации. Несчастный случай произошел в девятиэтажном аварийном доме, который местные жители прозвали "Титаником". Несколько лет назад фундамент здания был поврежден грунтовыми водами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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