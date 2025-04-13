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Несчастный случай в Тбилиси – в шахту лифта упал 13-летний подросток
Несчастный случай в Тбилиси – в шахту лифта упал 13-летний подросток
Sputnik Грузия
Несчастный случай произошел в девятиэтажном аварийном доме, который местные жители прозвали "Титаником" 13.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-13T13:28+0400
2025-04-13T13:28+0400
2025-04-13T14:12+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Тринадцатилетний подросток погиб после падения в шахту лифта в тбилисском районе Авчала, сообщил телеканал "Рустави 2". Подросток был доставлен в детскую больницу имени Иашвили, но скончался вскоре после госпитализации. Несчастный случай произошел в девятиэтажном аварийном доме, который местные жители прозвали "Титаником". Несколько лет назад фундамент здания был поврежден грунтовыми водами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, грузия, новости, тбилиси
Несчастный случай в Тбилиси – в шахту лифта упал 13-летний подросток
13:28 13.04.2025 (обновлено: 14:12 13.04.2025)
Несчастный случай произошел в девятиэтажном аварийном доме, который местные жители прозвали "Титаником"
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Тринадцатилетний подросток погиб после падения в шахту лифта в тбилисском районе Авчала, сообщил телеканал "Рустави 2".
Подросток был доставлен в детскую больницу имени Иашвили, но скончался вскоре после госпитализации.
Несчастный случай произошел в девятиэтажном аварийном доме, который местные жители прозвали "Титаником". Несколько лет назад фундамент здания был поврежден грунтовыми водами.