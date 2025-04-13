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Откуда в Грузии сахар и почему нужна пошлина?

Откуда в Грузии сахар и почему нужна пошлина?

Sputnik Грузия

Грузия вводит временную пошлину на ввозимый сахар с 22 апреля 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T21:45+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Основными поставщиками сахара в Грузию являются Бразилия, Франция и Нидерланды, говорится в данных Национальной службы статистики. Грузия вводит временную пошлину на ввозимый сахар с 22 апреля 2025 года. Импорт более 100 килограммов сахара будет облагаться налогом в размере 0,4 лари за 1 килограмм, т. е. импортная пошлина составит 400 лари (около 150 долларов) за тонну. Согласно данным "Сакстата", в 2024 году в Грузию было завезено 135,2 тысячи тонн сахара на сумму 87,6 миллиона долларов. Самое большое количество сахара (48,5 тысячи тонн) было завезено из Бразилии, на втором месте находится Франция, откуда было завезено 23,4 тысячи тонн, а на третьем – Нидерланды (14,5 тысячи тонн). В ТОП-10 стран входят также Бельгия, Турция, Польша, ОАЭ, Россия, Германия и Украина. Согласно официальному объяснению Минэкономики Грузии, введение пошлины связано с желанием поддержать местное производство сахара. По данным ведомства, в последние месяцы импорт сахара в Грузию из отдельных стран осуществлялся по ценам значительно ниже международных рыночных цен, что создало неконкурентную среду на местном рынке и привело к закрытию единственного в Грузии предприятия по производству сахара в районе села Агара. Импортная пошлина на сахар будет действовать в стране в течение 1 года. Решение не коснется груза, морская транспортировка которого началась до публикации постановления правительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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