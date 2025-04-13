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Первый рейс авиакомпании Edelweiss из Цюриха прибыл в Тбилиси

Первый рейс авиакомпании Edelweiss из Цюриха прибыл в Тбилиси

Sputnik Грузия

Первым рейсов в Тбилиси прибыли представители швейцарских СМИ, которые в течение недели будут путешествовать по регионам Грузии 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T15:45+0400

2025-04-13T15:45+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Швейцарская авиакомпания Edelweiss, входящая в глобальную авиационную группу Lufthansa, выполнила свой первый прямой рейс из Цюриха в Тбилиси, доставив 131 пассажира. Авиакомпания Edelweiss будет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Цюрих-Тбилиси-Цюрих два раза в неделю на самолетах Airbus 320. Цюрих – совершенно новое направление для авиационного рынка Грузии. Первым рейсов в Тбилиси прибыли представители швейцарских СМИ. Они в течение недели будут путешествовать по регионам Грузии по приглашению Национальной администрации туризма. По итогам визита будут подготовлены статьи о Грузии для швейцарских СМИ. Edelweiss Air специализируется на предоставлении туристических направлений тем, кто ищет отдых и путешествия. Выход авиакомпании на грузинский авиационный рынок сделает путешествия между Грузией и Швейцарией более доступными и будет способствовать увеличению туристического потока из Европы. Edelweiss, основанная 29 лет назад, является дочерней компанией Swiss International Airlines, принадлежащей группе Lufthansa. Она летает из базы в Цюрихе в 90 пунктов назначения в Европе и Америке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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