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Первый рейс авиакомпании Edelweiss из Цюриха прибыл в Тбилиси
Первый рейс авиакомпании Edelweiss из Цюриха прибыл в Тбилиси
Sputnik Грузия
Первым рейсов в Тбилиси прибыли представители швейцарских СМИ, которые в течение недели будут путешествовать по регионам Грузии 13.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-13T15:45+0400
2025-04-13T15:45+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Швейцарская авиакомпания Edelweiss, входящая в глобальную авиационную группу Lufthansa, выполнила свой первый прямой рейс из Цюриха в Тбилиси, доставив 131 пассажира. Авиакомпания Edelweiss будет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Цюрих-Тбилиси-Цюрих два раза в неделю на самолетах Airbus 320. Цюрих – совершенно новое направление для авиационного рынка Грузии. Первым рейсов в Тбилиси прибыли представители швейцарских СМИ. Они в течение недели будут путешествовать по регионам Грузии по приглашению Национальной администрации туризма. По итогам визита будут подготовлены статьи о Грузии для швейцарских СМИ. Edelweiss Air специализируется на предоставлении туристических направлений тем, кто ищет отдых и путешествия. Выход авиакомпании на грузинский авиационный рынок сделает путешествия между Грузией и Швейцарией более доступными и будет способствовать увеличению туристического потока из Европы. Edelweiss, основанная 29 лет назад, является дочерней компанией Swiss International Airlines, принадлежащей группе Lufthansa. Она летает из базы в Цюрихе в 90 пунктов назначения в Европе и Америке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, туризм, тбилиси, швейцария, авиасообщение в грузии
грузия, новости, туризм, тбилиси, швейцария, авиасообщение в грузии
Первый рейс авиакомпании Edelweiss из Цюриха прибыл в Тбилиси
15:45 13.04.2025 (обновлено: 16:04 13.04.2025)
Первым рейсов в Тбилиси прибыли представители швейцарских СМИ, которые в течение недели будут путешествовать по регионам Грузии
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Швейцарская авиакомпания Edelweiss, входящая в глобальную авиационную группу Lufthansa, выполнила свой первый прямой рейс из Цюриха в Тбилиси, доставив 131 пассажира.
Авиакомпания Edelweiss будет выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Цюрих-Тбилиси-Цюрих два раза в неделю на самолетах Airbus 320. Цюрих – совершенно новое направление для авиационного рынка Грузии.
Первым рейсов в Тбилиси прибыли представители швейцарских СМИ. Они в течение недели будут путешествовать по регионам Грузии по приглашению Национальной администрации туризма. По итогам визита будут подготовлены статьи о Грузии для швейцарских СМИ.
Edelweiss Air специализируется на предоставлении туристических направлений тем, кто ищет отдых и путешествия. Выход авиакомпании на грузинский авиационный рынок сделает путешествия между Грузией и Швейцарией более доступными и будет способствовать увеличению туристического потока из Европы.
Edelweiss, основанная 29 лет назад, является дочерней компанией Swiss International Airlines, принадлежащей группе Lufthansa. Она летает из базы в Цюрихе в 90 пунктов назначения в Европе и Америке.