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Православные верующие в Грузии отмечают Вербное воскресенье - видео
Православные верующие в Грузии отмечают Вербное воскресенье - видео
Sputnik Грузия
В Грузии православные верующие за неделю до Пасхи отмечают Вербное воскресенье. Во всех церквях и храмах проходят праздничные богослужения. 13.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-13T15:14+0400
2025-04-13T15:14+0400
2025-04-13T15:14+0400
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вербное воскресенье
традиции
грузинская православная церковь
самеба
кафедральный собор самеба
храм самеба
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Верующие приносят с собой веточки вербы и колхидского самшита, которые освящаются в храмах и затем, по традиции, хранятся в домах жителей Грузии весь год. Старые веточки вербы выбрасывать в мусор нельзя, многие люди приносят их в храмы для сожжения. Праздник отмечается в шестое воскресенье Великого поста и перед началом Страстной недели.Официально он называется Вход Господень в Иерусалим и связан с евангельскими событиями, когда жители города приветствовали появление Иисуса Христа.Сегодня веточки вербы являются одним из символов православной веры и Воскресения Господня.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, вербное воскресенье, традиции, грузинская православная церковь, самеба, кафедральный собор самеба, храм самеба, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, вербное воскресенье, традиции, грузинская православная церковь, самеба, кафедральный собор самеба, храм самеба, видео
Православные верующие в Грузии отмечают Вербное воскресенье - видео
В Грузии православные верующие за неделю до Пасхи отмечают Вербное воскресенье. Во всех церквях и храмах проходят праздничные богослужения.
Верующие приносят с собой веточки вербы и колхидского самшита, которые освящаются в храмах и затем, по традиции, хранятся в домах жителей Грузии весь год.
Старые веточки вербы выбрасывать в мусор нельзя, многие люди приносят их в храмы для сожжения. Праздник отмечается в шестое воскресенье Великого поста и перед началом Страстной недели.
Официально он называется Вход Господень в Иерусалим и связан с евангельскими событиями, когда жители города приветствовали появление Иисуса Христа.
Сегодня веточки вербы являются одним из символов православной веры и Воскресения Господня.