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Православные верующие в Грузии отмечают Вербное воскресенье - видео

Православные верующие в Грузии отмечают Вербное воскресенье - видео

Sputnik Грузия

В Грузии православные верующие за неделю до Пасхи отмечают Вербное воскресенье. Во всех церквях и храмах проходят праздничные богослужения. 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T15:14+0400

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2025-04-13T15:14+0400

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грузинская православная церковь

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кафедральный собор самеба

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Верующие приносят с собой веточки вербы и колхидского самшита, которые освящаются в храмах и затем, по традиции, хранятся в домах жителей Грузии весь год. Старые веточки вербы выбрасывать в мусор нельзя, многие люди приносят их в храмы для сожжения. Праздник отмечается в шестое воскресенье Великого поста и перед началом Страстной недели.Официально он называется Вход Господень в Иерусалим и связан с евангельскими событиями, когда жители города приветствовали появление Иисуса Христа.Сегодня веточки вербы являются одним из символов православной веры и Воскресения Господня.

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