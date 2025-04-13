https://sputnik-georgia.ru/20250413/pravyaschaya-partiya-oderzhit-yubileynuyu-pobedu-na-mestnykh-vyborakh-gruzii--kobakhidze-292882052.html

Правящая партия одержит юбилейную победу на местных выборах Грузии – Кобахидзе

Правящая партия одержит юбилейную победу на местных выборах Грузии – Кобахидзе

Sputnik Грузия

Выборы мэров и депутатов местных собраний пройдут в стране в октябре 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T09:01+0400

2025-04-13T09:01+0400

2025-04-13T11:17+0400

грузия

политика

новости

ираклий кобахидзе

михаил саакашвили

единое национальное движение

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Нам было бы интересно еще раз победить все оппозиционные партии во всех 64 муниципалитетах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Выборы мэров и депутатов местных собраний (сакребуло) пройдут в октябре. На данном этапе большинство крупных оппозиционных партий отказываются от участия в них."Выборы связаны с определенным азартом, и нам было бы интересно еще раз победить все эти оппозиционные партии в 64 муниципалитетах. К тому же это будет наша 10-я юбилейная победа над коллективным "Нацдвижением", – отметил глава правительства. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более чем 70 чиновникам. В марте этого года лидеры правящей партии заявили, что через Конституционный суд потребуют упразднения партий "Единство национальное движение", а также запрета деятельности других политических объединений, которые тем или иным способом связаны с ней. Речь идет о большей части оппозиционных партий, прямых конкурентах "Грузинской мечты". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение