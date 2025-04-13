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Правящая партия одержит юбилейную победу на местных выборах Грузии – Кобахидзе
Правящая партия одержит юбилейную победу на местных выборах Грузии – Кобахидзе
Sputnik Грузия
Выборы мэров и депутатов местных собраний пройдут в стране в октябре 13.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-13T09:01+0400
2025-04-13T09:01+0400
2025-04-13T11:17+0400
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политика
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ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
единое национальное движение
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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Нам было бы интересно еще раз победить все оппозиционные партии во всех 64 муниципалитетах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.Выборы мэров и депутатов местных собраний (сакребуло) пройдут в октябре. На данном этапе большинство крупных оппозиционных партий отказываются от участия в них."Выборы связаны с определенным азартом, и нам было бы интересно еще раз победить все эти оппозиционные партии в 64 муниципалитетах. К тому же это будет наша 10-я юбилейная победа над коллективным "Нацдвижением", – отметил глава правительства. "Грузинская мечта" и "Нацдвижение" "Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на парламентских выборах 1 октября 2012 года. До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей. Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения". В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более чем 70 чиновникам. В марте этого года лидеры правящей партии заявили, что через Конституционный суд потребуют упразднения партий "Единство национальное движение", а также запрета деятельности других политических объединений, которые тем или иным способом связаны с ней. Речь идет о большей части оппозиционных партий, прямых конкурентах "Грузинской мечты". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение
Правящая партия одержит юбилейную победу на местных выборах Грузии – Кобахидзе
09:01 13.04.2025 (обновлено: 11:17 13.04.2025)
Выборы мэров и депутатов местных собраний пройдут в стране в октябре
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Нам было бы интересно еще раз победить все оппозиционные партии во всех 64 муниципалитетах, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Выборы мэров и депутатов местных собраний (сакребуло) пройдут в октябре. На данном этапе большинство крупных оппозиционных партий отказываются от участия в них.
"Выборы связаны с определенным азартом, и нам было бы интересно еще раз победить все эти оппозиционные партии в 64 муниципалитетах. К тому же это будет наша 10-я юбилейная победа над коллективным "Нацдвижением", – отметил глава правительства.
"Грузинская мечта" и "Нацдвижение"
"Грузинская мечта" победила "Единое национальное движение" – партию, созданную третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, на парламентских выборах 1 октября 2012 года.
До 2024 года партия "Единое национальное движение" оставалась второй по величине партией в Грузии, несмотря на поражение на трех парламентских выборах, сохранив свой ресурс и избирателей.
За это время часть отколовшихся от "Единого национального движения" сторонников создала свои политические силы, однако в правящей партии "Грузинская мечта" не видят в них серьезных оппонентов, называя их "коллективным "Нацдвижением".
Главный акцент в борьбе со своим оппонентом правящая партия делает на восстановлении справедливости и борьбе с преступлениями периода правления "Нацдвижения".
В рамках уголовных дел были привлечены к ответственности и приговорены к различным срокам и сам Саакашвили, и ряд его министров, и другие должностные лица. Только по делу о пытках в грузинских тюрьмах приговоры вынесены более чем 70 чиновникам.
Уже во время предвыборной кампании перед парламентскими выборами 2024 года "Грузинская мечта" объявила, что после победы запустит правовой процесс для признания "коллективного "Нацдвижения" неконституционным за "многочисленные преступления" в период пребывания этой партии во власти.
В марте этого года лидеры правящей партии заявили, что через Конституционный суд потребуют упразднения партий "Единство национальное движение", а также запрета деятельности других политических объединений, которые тем или иным способом связаны с ней. Речь идет о большей части оппозиционных партий, прямых конкурентах "Грузинской мечты".