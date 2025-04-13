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Путин и Трамп встретятся, но где и когда пока неизвестно

Путин и Трамп встретятся, но где и когда пока неизвестно

Sputnik Грузия

Россия и Соединенные Штаты предпринимают усилия для восстановления отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T22:43+0400

2025-04-13T22:43+0400

2025-04-13T22:43+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится, но к ней нужно подготовиться, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы ведущего канала "Россия 1" Павла Зарубина.В минувшую пятницу, 11 апреля, глава российского государства провел встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. В ходе встречи обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса."Встреча эта состоится, и президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе, делали это публично", – напомнил Дмитрий Песков.После чего добавил, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов состоится в соответствующее время: "К ней нужно подготовиться".Песков добавил, что Россия и Соединенные Штаты предпринимают усилия для восстановления отношений, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы ведущего телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.По его словам, это требует напряжения дипломатических и иных усилий: "Весь путь состоит из маленьких шажков по воссозданию минимального доверия, по укреплению этого доверия. Это то, чем сейчас занимаются".После чего уточнил, что контакты ведутся по разным каналам – по линии специальных служб, по линии министерства иностранных дел."Очень много нюансов с возобновлением нормальной деятельности наших представительств", – добавил официальный представитель Кремля.Песков констатировал, что уже практически регулярным стал обмен визитами спецпредставителей. Это хороший и надежный канал доведения информации, отметил он.По его мнению, ждать сиюминутных результатов невозможно: слишком сложные проблемы, слишком запущены они были.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, политика, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп