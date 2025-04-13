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Путин и Трамп встретятся, но где и когда пока неизвестно
Путин и Трамп встретятся, но где и когда пока неизвестно
Sputnik Грузия
Россия и Соединенные Штаты предпринимают усилия для восстановления отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ 13.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-13T22:43+0400
2025-04-13T22:43+0400
2025-04-13T22:43+0400
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ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится, но к ней нужно подготовиться, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы ведущего канала "Россия 1" Павла Зарубина.В минувшую пятницу, 11 апреля, глава российского государства провел встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. В ходе встречи обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса."Встреча эта состоится, и президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе, делали это публично", – напомнил Дмитрий Песков.После чего добавил, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов состоится в соответствующее время: "К ней нужно подготовиться".Песков добавил, что Россия и Соединенные Штаты предпринимают усилия для восстановления отношений, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы ведущего телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.По его словам, это требует напряжения дипломатических и иных усилий: "Весь путь состоит из маленьких шажков по воссозданию минимального доверия, по укреплению этого доверия. Это то, чем сейчас занимаются".После чего уточнил, что контакты ведутся по разным каналам – по линии специальных служб, по линии министерства иностранных дел."Очень много нюансов с возобновлением нормальной деятельности наших представительств", – добавил официальный представитель Кремля.Песков констатировал, что уже практически регулярным стал обмен визитами спецпредставителей. Это хороший и надежный канал доведения информации, отметил он.По его мнению, ждать сиюминутных результатов невозможно: слишком сложные проблемы, слишком запущены они были.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, политика, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
россия, в мире, политика, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
Путин и Трамп встретятся, но где и когда пока неизвестно
Россия и Соединенные Штаты предпринимают усилия для восстановления отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ
ТБИЛИСИ, 13 апр – Sputnik. Встреча российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа состоится, но к ней нужно подготовиться, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы ведущего канала "Россия 1" Павла Зарубина.
В минувшую пятницу, 11 апреля, глава российского государства провел встречу со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. В ходе встречи обсуждались вопросы урегулирования украинского кризиса.
Отвечая на вопрос, может ли встреча Путина и Уиткоффа быть дополнительным шагом ко встрече Путина и Трампа, пресс-секретарь президент РФ констатировал, что это будет "так или иначе, безусловно, она станет дополнительным шагом".
"Встреча эта состоится, и президенты высказывали свою политическую волю к тому, что она должна состояться, в том числе, делали это публично", – напомнил Дмитрий Песков.
После чего добавил, что встреча лидеров России и Соединенных Штатов состоится в соответствующее время: "К ней нужно подготовиться".
Песков добавил, что Россия и Соединенные Штаты предпринимают усилия для восстановления отношений, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы ведущего телеканала "Россия 1" Павла Зарубина.
"На самом деле движется все очень хорошо. Реанимировать отношения практически с нуля – это дело очень сложное, требует очень напряженных дипломатических и иных усилий", – оценил ход переговоров с США пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, это требует напряжения дипломатических и иных усилий: "Весь путь состоит из маленьких шажков по воссозданию минимального доверия, по укреплению этого доверия. Это то, чем сейчас занимаются".
После чего уточнил, что контакты ведутся по разным каналам – по линии специальных служб, по линии министерства иностранных дел.
"Очень много нюансов с возобновлением нормальной деятельности наших представительств", – добавил официальный представитель Кремля.
Песков констатировал, что уже практически регулярным стал обмен визитами спецпредставителей. Это хороший и надежный канал доведения информации, отметил он.
"Президенты выслушивают эти сообщения, которые таким образом передаются, и имеют возможность судить о реальном положении дел и реальном подходе на переговорах", – рассказал Дмитрий Песков.
По его мнению, ждать сиюминутных результатов невозможно: слишком сложные проблемы, слишком запущены они были.