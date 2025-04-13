https://sputnik-georgia.ru/20250413/verbnoe-voskresene-ili-bzoba-prazdnuyut-v-gruzii-292883204.html

Вербное воскресенье, или Бзоба, празднуют в Грузии

Вербное воскресенье, или Бзоба, празднуют в Грузии

Sputnik Грузия

В Бзоба по традиции во всех храмах Грузии проводят торжественное богослужение 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. В Грузии верующие 13 апреля празднуют один из главных праздников православной церкви – Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье, который в стране называют Бзоба.Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье – важное событие последних дней земной жизни Спасителя до распятия на Кресте. В христианской традиции этот день считают символом будущего воцарения Бога.В Бзоба по традиции во всех храмах проводят торжественное богослужение и освящают ветки вербы и колхидского самшита (по-грузински – бза). Праздничную службу в кафедральном Соборе Святой Троицы Самеба обычно проводит Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II.Патриархия Грузии уже не один год в преддверии Бзоба призывает население выращивать самшит, внесенный в Красную книгу, самостоятельно, а не уничтожать его. Тем более, что к Вербному воскресенью в саженцевых хозяйствах и рядом с церквями продается достаточное количество специально выведенного растения.Вход Господень в ИерусалимВ Евангелии сказано, что Иисус направился в Иерусалим за шесть дней до Пасхи, после чудесного воскрешения Лазаря.Спаситель въехал в Иерусалим на молодой ослице, а люди встречали Его как царя, расстилали перед Христом свою верхнюю одежду, устилали Его путь пальмовыми ветвями и приветствовали возгласами: "Осанна!"Ликование толпы было вызвано чудом, совершенным накануне Христом. Воскресив Лазаря, Он тем самым доказал свое право называться Божьим Сыном.Однако все те, кто радостно Иисуса встречал в Вербное воскресенье, через несколько дней с криками ярости бросали в Него камни и требовали Его распятия. Поэтому Вербное воскресенье как торжественный и светлый праздник, так грустный и трагичный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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религия , грузия, общество, новости, вербное воскресенье