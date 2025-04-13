https://sputnik-georgia.ru/20250413/verbnoe-voskresene-istoriya-i-traditsii-prazdnika-292883992.html

Вербное воскресенье: история и традиции праздника

Вербное воскресенье: история и традиции праздника

Sputnik Грузия

За неделю до Пасхи православные верующие в Грузии отмечают Вербное воскресенье. Каждый год это событие выпадает на разные числа и празднуется в шестое... 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T10:58+0400

2025-04-13T10:58+0400

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Этот день отмечается перед началом Страстной недели и напоминает о евангельских событиях, предшествовавших Крестному страданию Иисуса Христа и его Воскресению.Официальное название этого дня - Вход Господень в Иерусалим, чему и посвящен праздник. В этот день в церквях освящают ветки вербы, символизирующие Воскресение Господне.

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