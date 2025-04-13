https://sputnik-georgia.ru/20250413/verbnoe-voskresene-istoriya-i-traditsii-prazdnika-292883992.html
Вербное воскресенье: история и традиции праздника
Вербное воскресенье: история и традиции праздника
Sputnik Грузия
За неделю до Пасхи православные верующие в Грузии отмечают Вербное воскресенье. Каждый год это событие выпадает на разные числа и празднуется в шестое... 13.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-13T10:58+0400
2025-04-13T10:58+0400
2025-04-13T10:58+0400
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Этот день отмечается перед началом Страстной недели и напоминает о евангельских событиях, предшествовавших Крестному страданию Иисуса Христа и его Воскресению.Официальное название этого дня - Вход Господень в Иерусалим, чему и посвящен праздник. В этот день в церквях освящают ветки вербы, символизирующие Воскресение Господне.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, религия , иерусалим, вербное воскресенье, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, грузия, религия , иерусалим, вербное воскресенье, видео
Вербное воскресенье: история и традиции праздника
За неделю до Пасхи православные верующие в Грузии отмечают Вербное воскресенье. Каждый год это событие выпадает на разные числа и празднуется в шестое воскресенье Великого поста
Этот день отмечается перед началом Страстной недели и напоминает о евангельских событиях, предшествовавших Крестному страданию Иисуса Христа и его Воскресению.
Официальное название этого дня - Вход Господень в Иерусалим, чему и посвящен праздник. В этот день в церквях освящают ветки вербы, символизирующие Воскресение Господне.