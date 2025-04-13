https://sputnik-georgia.ru/20250413/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-svobodno-dlya-legkovushek-292888795.html

Верхний Ларс сегодня: движение к грузино-российской границе свободно для легковушек

Верхний Ларс сегодня: движение к грузино-российской границе свободно для легковушек

Sputnik Грузия

Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение все еще ограничено 13.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-13T14:34+0400

2025-04-13T14:34+0400

2025-04-13T14:34+0400

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik.Движение на участке Гудаури (Поста)-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог. По данным Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури, Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспорта будет осуществляться в беспрерывном режиме. На участке Гудаури (Поста) — Коби движение транспортных средств разрешено только по лавинозащитным тоннелям. Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение все еще ограничено. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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