https://sputnik-georgia.ru/20250413/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-svobodno-dlya-legkovushek-292888795.html
Верхний Ларс сегодня: движение к грузино-российской границе свободно для легковушек
Верхний Ларс сегодня: движение к грузино-российской границе свободно для легковушек
Sputnik Грузия
Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение все еще ограничено 13.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-13T14:34+0400
2025-04-13T14:34+0400
2025-04-13T14:34+0400
грузия
погода
новости
верхний ларс
национальное агентство окружающей среды
департамент автомобильных дорог
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/40/243944001_326:567:2285:1669_1920x0_80_0_0_ba876395e2112f4470f53a76dc3741ca.jpg
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik.Движение на участке Гудаури (Поста)-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог. По данным Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури, Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспорта будет осуществляться в беспрерывном режиме. На участке Гудаури (Поста) — Коби движение транспортных средств разрешено только по лавинозащитным тоннелям. Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение все еще ограничено. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
верхний ларс
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24394/40/243944001_724:564:2198:1669_1920x0_80_0_0_0533bfced664b48e44dfe8426fc03524.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, погода, новости, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог
грузия, погода, новости, верхний ларс, национальное агентство окружающей среды, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: движение к грузино-российской границе свободно для легковушек
Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение все еще ограничено
ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik.Движение на участке Гудаури (Поста)-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс в направлении к грузино-российской границе восстановлено для легковых автомобилей, сообщили в департаменте автомобильных дорог.
По данным Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури, Гудаури (Поста)-Коби и Степанцминда-Ларс движение транспорта будет осуществляться в беспрерывном режиме.
На участке Гудаури (Поста) — Коби движение транспортных средств разрешено только по лавинозащитным тоннелям.
Для автотранспорта с прицепом и полуприцепом движение все еще ограничено.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на данный момент является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.