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Чемпионат Европы по борьбе в Братиславе: с чем возвращается домой сборная Грузии?

Чемпионат Европы по борьбе в Братиславе: с чем возвращается домой сборная Грузии?

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинские борцы вольного и греко-римского стилей завоевали в общей сложности девять медалей на чемпионате Европы по борьбе в... 14.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-14T14:54+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинские борцы вольного и греко-римского стилей завоевали в общей сложности девять медалей на чемпионате Европы по борьбе в Словакии. С 7 по 13 апреля Братислава принимала чемпионат Европы по борьбе. В столице Словакии собрались борцы греко-римского и вольного стилей. В последний день турнира Гела Болквадзе (82 кг) завоевал бронзовую медаль по греко-римской борьбе. В поединке за третье место грузин одержал победу над армянином Самвелом Григоряном со счетом 3:1. Еще одну бронзу в этот день команде принес Джони Хецуриани (67 кг). Таким образом, сборная Грузии по греко-римской борьбе завоевала одну серебряную и три бронзовые медали. Что касается борцов вольного стиля, то у сборной Грузии пять медалей: одно золото, одно серебро и три бронзы. Единственное золото команде принес Гиви Мачарашвили (97 кг). В общекомандном зачете Грузия заняла девятое место. На прошлом чемпионате Европы в Бухаресте сборная Грузии завоевала восемь медалей и в общекомандном зачете заняла пятое место. Единственное золото в копилку сборной Грузии принес Гиви Мачарашвили (97 кг). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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