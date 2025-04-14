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Из Грузии уже можно полететь в три международных аэропорта Парижа
Из Грузии уже можно полететь в три международных аэропорта Парижа
Sputnik Грузия
Объединение аэропортов Грузии постоянно работает над диверсификацией рынков и старается предоставить пассажирам возможность путешествовать из разных... 14.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Французская низкобюджетная авиакомпания Transavia France начала выполнять прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Орли (Париж) в Тбилиси, тем самым связав Грузию уже с тремя аэропортами французской столицы, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили. Transavia France начала выполнять прямые регулярные рейсы Париж-Тбилиси-Париж с 12 апреля 2025 года. Рейсы по маршруту Париж-Тбилиси-Париж будут выполняться два раза в неделю, по средам и пятницам, на самолетах типа Boeing 737-800. По словам Мосешвили, Объединение постоянно работает над диверсификацией рынков и старается предоставить пассажирам возможность путешествовать из разных аэропортов. "Мы рады, что наше сотрудничество с группой Air France-KLM успешно завершилось, и на грузинский авиационный рынок вышла еще одна авиакомпания франко-голландского транснационального авиационного холдинга", – отметил он. На данный момент прямые рейсы между столицами Франции и Грузии уже выполняет Air France из аэропорта Шарль-де-Голль. Кроме того, Wizz Air осуществляет полеты в аэропорт Бове в Париже из Кутаисского международного аэропорта. Transavia France – французская бюджетная авиакомпания, основанная в 2006 году и принадлежащая Air France и голландской Transavia. Ее основная база находится в аэропорту Орли в Париже. Авиакомпания выполняет рейсы в 120 пунктов назначения по всему миру. Направления включают страны Европы, аэропорты Северной Африки и туристические зоны Ближнего Востока. По состоянию на 2025 год Transavia France владеет 82 самолетами. Transavia France – одна из восьми новых авиакомпаний, которые будут работать в Тбилисском международном аэропорту в летний навигационный сезон 2025 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, туризм, франция, тбилиси, париж, air france, wizz air
грузия, новости, туризм, франция, тбилиси, париж, air france, wizz air

Из Грузии уже можно полететь в три международных аэропорта Парижа

15:55 14.04.2025
© United Airports of GeorgiaОткрытие авиарейсов Transavia France в Грузии
Открытие авиарейсов Transavia France в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2025
© United Airports of Georgia
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Объединение аэропортов Грузии постоянно работает над диверсификацией рынков и старается предоставить пассажирам возможность путешествовать из разных аэропортов, отметили в организации
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Французская низкобюджетная авиакомпания Transavia France начала выполнять прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Орли (Париж) в Тбилиси, тем самым связав Грузию уже с тремя аэропортами французской столицы, заявил гендиректор Объединения аэропортов Грузии Леван Мосешвили.
Transavia France начала выполнять прямые регулярные рейсы Париж-Тбилиси-Париж с 12 апреля 2025 года. Рейсы по маршруту Париж-Тбилиси-Париж будут выполняться два раза в неделю, по средам и пятницам, на самолетах типа Boeing 737-800.

"Важно, что авиакомпания Transavia France будет летать в Тбилиси из Парижа, из аэропорта Орли. Это означает, что французская столица теперь будет связана со столицей Грузии через два международных аэропорта, а рейсы в третий аэропорт Парижа (Бове) будут осуществляться из международного аэропорта Кутаиси", – заявил Мосешвили.

По словам Мосешвили, Объединение постоянно работает над диверсификацией рынков и старается предоставить пассажирам возможность путешествовать из разных аэропортов.
© United Airports of GeorgiaОткрытие авиарейсов Transavia France в Грузии
Открытие авиарейсов Transavia France в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2025
Открытие авиарейсов Transavia France в Грузии
© United Airports of Georgia
"Мы рады, что наше сотрудничество с группой Air France-KLM успешно завершилось, и на грузинский авиационный рынок вышла еще одна авиакомпания франко-голландского транснационального авиационного холдинга", – отметил он.
На данный момент прямые рейсы между столицами Франции и Грузии уже выполняет Air France из аэропорта Шарль-де-Голль. Кроме того, Wizz Air осуществляет полеты в аэропорт Бове в Париже из Кутаисского международного аэропорта.
© United Airports of GeorgiaОткрытие авиарейсов Transavia France в Грузии
Открытие авиарейсов Transavia France в Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2025
Открытие авиарейсов Transavia France в Грузии
© United Airports of Georgia
Transavia France – французская бюджетная авиакомпания, основанная в 2006 году и принадлежащая Air France и голландской Transavia. Ее основная база находится в аэропорту Орли в Париже.
Авиакомпания выполняет рейсы в 120 пунктов назначения по всему миру. Направления включают страны Европы, аэропорты Северной Африки и туристические зоны Ближнего Востока. По состоянию на 2025 год Transavia France владеет 82 самолетами.
Transavia France – одна из восьми новых авиакомпаний, которые будут работать в Тбилисском международном аэропорту в летний навигационный сезон 2025 года.
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