https://sputnik-georgia.ru/20250414/kak-izmenilsya-obem-vneshnego-dolga-gruzii--novye-dannye-natsbanka-292892884.html
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
Sputnik Грузия
Внешний долг Грузии за четвертый квартал 2024 года вырос на 734,1 миллиона долларов 14.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-14T09:01+0400
2025-04-14T09:01+0400
2025-04-14T09:02+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
национальная служба статистики грузии "сакстат"
долг
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1e/278133561_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1cbe529d8ef4b75476bbe80f368cf7ad.jpg
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2024 года насчитывал 25,2 миллиарда долларов, что составляет 74,5% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За четвертый квартал 2024 года общий внешний долг снизился на 494,7 миллиона долларов, в том числе на 217,7 миллиона долларов вырос за счет операционных изменений и из-за других изменений – на 14,6 миллиона долларов, в тоже время на 780,7 миллиона долларов показатель снизился за счет изменений курса и на 18,3 миллиона долларов – за счет изменения цен.Из общего объема 10,8 миллиарда долларов приходится на долг государства (30,4% к ВВП), из которых 8,4 миллиарда долларов – долг правительства, 811,6 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 439,6 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 8,3 миллиарда долларов, частных предприятий – 5 миллиардов долларов, долг между компаниями – 2,7 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,6%.Чистый долг Грузии на 31 декабря 2024 года составил 12,3 миллиарда долларов (36,4% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,4 млрд долларов (18,9% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1e/278133561_16:0:1723:1280_1920x0_80_0_0_a49db1213e383827ca47f7dc6afc4803.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", долг
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", долг
Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка
09:01 14.04.2025 (обновлено: 09:02 14.04.2025)
Внешний долг Грузии за четвертый квартал 2024 года вырос на 734,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2024 года насчитывал 25,2 миллиарда долларов, что составляет 74,5% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.
За четвертый квартал 2024 года общий внешний долг снизился на 494,7 миллиона долларов, в том числе на 217,7 миллиона долларов вырос за счет операционных изменений и из-за других изменений – на 14,6 миллиона долларов, в тоже время на 780,7 миллиона долларов показатель снизился за счет изменений курса и на 18,3 миллиона долларов – за счет изменения цен.
Из общего объема 10,8 миллиарда долларов приходится на долг государства (30,4% к ВВП), из которых 8,4 миллиарда долларов – долг правительства, 811,6 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 439,6 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.
Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 8,3 миллиарда долларов, частных предприятий – 5 миллиардов долларов, долг между компаниями – 2,7 миллиарда долларов.
Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,6%.
Чистый долг Грузии на 31 декабря 2024 года составил 12,3 миллиарда долларов (36,4% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,4 млрд долларов (18,9% к ВВП).