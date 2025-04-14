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Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Как изменился объем внешнего долга Грузии – новые данные Нацбанка

Sputnik Грузия

Внешний долг Грузии за четвертый квартал 2024 года вырос на 734,1 миллиона долларов 14.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-14T09:01+0400

2025-04-14T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 14 янв — Sputnik. Общий внешний долг Грузии по состоянию на 31 декабря 2024 года насчитывал 25,2 миллиарда долларов, что составляет 74,5% к ВВП за последние четыре квартала, говорится на сайте Нацбанка Грузии.За четвертый квартал 2024 года общий внешний долг снизился на 494,7 миллиона долларов, в том числе на 217,7 миллиона долларов вырос за счет операционных изменений и из-за других изменений – на 14,6 миллиона долларов, в тоже время на 780,7 миллиона долларов показатель снизился за счет изменений курса и на 18,3 миллиона долларов – за счет изменения цен.Из общего объема 10,8 миллиарда долларов приходится на долг государства (30,4% к ВВП), из которых 8,4 миллиарда долларов – долг правительства, 811,6 миллиона долларов – обязательства Нацбанка, 439,6 миллиона долларов и 1,2 миллиарда долларов – долг государственных предприятий по облигациям и кредитам соответственно.Долг банковского сектора на отчетную дату составляет 8,3 миллиарда долларов, частных предприятий – 5 миллиардов долларов, долг между компаниями – 2,7 миллиарда долларов.Доля деноминированного в иностранной валюте долга в общем объеме задолженности составляет 88,6%.Чистый долг Грузии на 31 декабря 2024 года составил 12,3 миллиарда долларов (36,4% к ВВП), в том числе чистый госдолг составляет 6,4 млрд долларов (18,9% к ВВП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, национальная служба статистики грузии "сакстат", долг