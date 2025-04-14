Как празднуют православную Пасху 2025: традиции, обычаи и приметы
22:05 14.04.2025 (обновлено: 22:40 14.04.2025)
© photo: Sputnik / StringerПасхальная корзина с крашенными яйцами
© photo: Sputnik / Stringer
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В Грузии праздник Светлого Воскресения Христова называют Ахдгома и его празднуют с особой торжественностью
Главный христианский праздник Светлое Воскресение Христово, или Пасху, в 2025-м православные празднуют 20 апреля. Как празднуют православную Пасху: о традициях, обычаях и приметах праздника читайте в материале Sputnik Грузия.
Православные обычаи и традиции
В Светлое Воскресение Христово на праздничном столе по традиции самое почетное место занимают крашеные яйца, творожная пасха и пасхальный кулич – символы православной Пасхи.
По традиции освященная в церкви крашенка – первая еда, которую едят на Пасху православные, соблюдающие Великий пост, предшествующий празднику.
Яйца на Пасху красят с древних времен. Предание повествует, что первое пасхальное яичко преподнесла Мария Магдалина римскому императору Тиберию со словами: "Христос Воскресе!"
© photo: Sputnik / StringerПравославные верующие молятся в церкви на празднике Благовещения
Православные верующие молятся в церкви на празднике Благовещения
© photo: Sputnik / Stringer
Не поверив словам Марии, император сказал, что никто не может воскреснуть, так же как белое яйцо не может стать красным. И как только Тиберий произнес последнее слово, яйцо окрасилось в красный цвет.
Яйца, символизирующие кровь Спасителя, пролитую на кресте, изначально красили только в красный цвет. Позднее их стали красить природными и пищевыми красителями в другие цвета.
По традиции яйца в Грузии красят корнями марены красильной (Rubia tinctorum), которую в народе называют "эндро".
Творожная пасха символизирует Гроб Господень. Ее делают в виде усеченной пирамиды и сверху наносят на нее буквы "ХВ". Кулич – пасхальный хлеб, напоминающий о Христовом Воскресении.
Как празднуют в Грузии?
В Грузии праздник Светлого Воскресения Христова называют Ахдгома и празднуют с особой торжественностью. Пасхальное богослужение по традиции начинается в Великую субботу поздно вечером. Многие верующие остаются в церкви до конца службы, почти до утра.
На Пасху грузины, по обычаю, приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ говорят – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес!).
В Грузии на Пасху двери всех домов открыты для гостей, хотя празднуют торжество, по обычаю, в кругу семьи и близких. По традиции сразу после Пасхи (в понедельник) люди идут на кладбище и поминают родных и близких.
© photo: Sputnik / StringerЦерковная служба в храме Самеба
Церковная служба в храме Самеба
© photo: Sputnik / Stringer
Грузинское застолье славится изобилием. На пасхальный стол по традиции подают различные мясные и рыбные блюда, множество салатов, соусов и выпечки. По обычаю, в Грузии на Пасху пьют виноградное красное вино, оно символизирует кровь Христову.
Пасхальные яйца, по обычаю, раскладывают на блюдо с проросшей зеленой пшеницей, символизирующей новую жизнь, которую за две недели до Пасхи выращивают дома на тарелках.
Самобытные пасхальные традиции есть в различных районах Грузии. Например, в селе Шухути (Западная Грузия) по сей день играют в "лело". Это старинная игра с мячом, чем-то напоминающая регби.
В селе Сно, на родине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, проводят соревнования по стрельбе из лука, где крашеные яйца используют вместо мишеней.
Традиций на Пасху много, но самой любимой и распространенной во многих странах мира остается традиция "чокаться яйцами".
Народные приметы
Брать руками в Пасху соль – плохая примета, руки могут потеть. А набирать в пасхальную ночь воду из колодца – добрая примета. Люди верили, что эта вода обладает магическими свойствами: если взбрызнуть ею в помещении, можно очистить его от всего дурного.
По приметам умывшись водой с красного яйца, можно быть всегда красивой и цветущей, поэтому женщины старались не упустить такую возможность.
Напиваться на Пасху – плохая примета, можно весь год проходить сонным. Все любовные приметы на Пасху сбываются: зачесались брови – пойдешь на свидание, зачесался рот – к поцелуям, а если ударишься локтем – о тебе думает любимый.
По приметам супруги, чтобы прожить год без ссор, должны на Пасху похристосоваться тайком от посторонних глаз. Есть примета, что дети, рожденные в Пасху, будут расти здоровыми и удачливыми.
Материал подготовлен на основе открытых источников.