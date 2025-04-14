https://sputnik-georgia.ru/20250414/kak-prazdnuyut-pravoslavnuyu-paskhu-2025-traditsii-obychai-i-primety-292901576.html

Как празднуют православную Пасху 2025: традиции, обычаи и приметы

Как празднуют православную Пасху 2025: традиции, обычаи и приметы

Sputnik Грузия

В Грузии праздник Светлого Воскресения Христова называют Ахдгома и его празднуют с особой торжественностью 14.04.2025, Sputnik Грузия

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Главный христианский праздник Светлое Воскресение Христово, или Пасху, в 2025-м православные празднуют 20 апреля. Как празднуют православную Пасху: о традициях, обычаях и приметах праздника читайте в материале Sputnik Грузия.Православные обычаи и традицииВ Светлое Воскресение Христово на праздничном столе по традиции самое почетное место занимают крашеные яйца, творожная пасха и пасхальный кулич – символы православной Пасхи.По традиции освященная в церкви крашенка – первая еда, которую едят на Пасху православные, соблюдающие Великий пост, предшествующий празднику.Яйца на Пасху красят с древних времен. Предание повествует, что первое пасхальное яичко преподнесла Мария Магдалина римскому императору Тиберию со словами: "Христос Воскресе!"Не поверив словам Марии, император сказал, что никто не может воскреснуть, так же как белое яйцо не может стать красным. И как только Тиберий произнес последнее слово, яйцо окрасилось в красный цвет.Яйца, символизирующие кровь Спасителя, пролитую на кресте, изначально красили только в красный цвет. Позднее их стали красить природными и пищевыми красителями в другие цвета.По традиции яйца в Грузии красят корнями марены красильной (Rubia tinctorum), которую в народе называют "эндро".Творожная пасха символизирует Гроб Господень. Ее делают в виде усеченной пирамиды и сверху наносят на нее буквы "ХВ". Кулич – пасхальный хлеб, напоминающий о Христовом Воскресении.Как празднуют в Грузии?В Грузии праздник Светлого Воскресения Христова называют Ахдгома и празднуют с особой торжественностью. Пасхальное богослужение по традиции начинается в Великую субботу поздно вечером. Многие верующие остаются в церкви до конца службы, почти до утра.На Пасху грузины, по обычаю, приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ говорят – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес!).В Грузии на Пасху двери всех домов открыты для гостей, хотя празднуют торжество, по обычаю, в кругу семьи и близких. По традиции сразу после Пасхи (в понедельник) люди идут на кладбище и поминают родных и близких.Грузинское застолье славится изобилием. На пасхальный стол по традиции подают различные мясные и рыбные блюда, множество салатов, соусов и выпечки. По обычаю, в Грузии на Пасху пьют виноградное красное вино, оно символизирует кровь Христову.Пасхальные яйца, по обычаю, раскладывают на блюдо с проросшей зеленой пшеницей, символизирующей новую жизнь, которую за две недели до Пасхи выращивают дома на тарелках.В селе Сно, на родине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, проводят соревнования по стрельбе из лука, где крашеные яйца используют вместо мишеней.Традиций на Пасху много, но самой любимой и распространенной во многих странах мира остается традиция "чокаться яйцами".Народные приметыБрать руками в Пасху соль – плохая примета, руки могут потеть. А набирать в пасхальную ночь воду из колодца – добрая примета. Люди верили, что эта вода обладает магическими свойствами: если взбрызнуть ею в помещении, можно очистить его от всего дурного.По приметам умывшись водой с красного яйца, можно быть всегда красивой и цветущей, поэтому женщины старались не упустить такую возможность.По приметам супруги, чтобы прожить год без ссор, должны на Пасху похристосоваться тайком от посторонних глаз. Есть примета, что дети, рожденные в Пасху, будут расти здоровыми и удачливыми.Материал подготовлен на основе открытых источников.

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справки , религия , грузия, западная грузия, шухути, пасха, пасха 2025