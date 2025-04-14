https://sputnik-georgia.ru/20250414/pochti-poltory-sotni-sluchaev-kori-zafiksirovany-v-gruzii-s-nachala-goda--chkhaidze-292899960.html

Почти полторы сотни случаев кори зафиксированы в Грузии с начала года – Чхаидзе

Почти полторы сотни случаев кори зафиксированы в Грузии с начала года – Чхаидзе

Sputnik Грузия

Рост числа случаев кори связан с низким уровнем вакцинации, заявил медик 14.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-14T18:58+0400

2025-04-14T18:58+0400

2025-04-14T18:58+0400

иване чхаидзе

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В Грузии за первые четыре месяца текущего года зафиксировано 142 случая кори, особый рост фиксируется в регионе Самцхе-Джавахети и Тбилиси, заявил главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Если рассматривать регионы Грузии, то самые высокие темпы прироста наблюдаются в регионе Самцхе-Джавахети и Тбилиси. "Единственный случай смерти зафиксирован в 2022 году, также в регионе Самцхе-Джавахети", – сказал Чхаидзе. По его словам, скончавшийся от кори ребенок на тот момент не был вакцинирован. Медик также назвал рост числа случаев кори в Грузии "вспышкой". Как отметил эксперт, рост числа случаев кори связан с низким уровнем вакцинации. По его словам, чтобы страна считалась безопасной, уровень вакцинации от кори должен превышать 95%. На сегодняшний день в Грузии он составляет 81%. "Единственное решение – вакцинация. Население должно знать, что все пропущенные прививки представляют опасность не только для ребенка, но и для пожилых людей в семье, особенно для беременных женщин", – подчеркнул Чхаидзе. Оба летальных случая зафиксированы среди детей, и ни один из них не был вакцинирован против кори. Вероятность того, что вакцинированные дети не подхватят корь – 99%. В Грузии детей от кори прививают два раза – в возрасте одного года и в пять лет. Ребенок, который идет в школу, по идее, должен быть вакцинирован два раза. По данным ВОЗ, за период с 2000 по 2017 год противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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иване чхаидзе, грузия, общество, новости, тбилиси, самцхе-джавахети, корь, болезнь