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Почти полторы сотни случаев кори зафиксированы в Грузии с начала года – Чхаидзе
Почти полторы сотни случаев кори зафиксированы в Грузии с начала года – Чхаидзе
Sputnik Грузия
Рост числа случаев кори связан с низким уровнем вакцинации, заявил медик 14.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-14T18:58+0400
2025-04-14T18:58+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В Грузии за первые четыре месяца текущего года зафиксировано 142 случая кори, особый рост фиксируется в регионе Самцхе-Джавахети и Тбилиси, заявил главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе. Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией. Если рассматривать регионы Грузии, то самые высокие темпы прироста наблюдаются в регионе Самцхе-Джавахети и Тбилиси. "Единственный случай смерти зафиксирован в 2022 году, также в регионе Самцхе-Джавахети", – сказал Чхаидзе. По его словам, скончавшийся от кори ребенок на тот момент не был вакцинирован. Медик также назвал рост числа случаев кори в Грузии "вспышкой". Как отметил эксперт, рост числа случаев кори связан с низким уровнем вакцинации. По его словам, чтобы страна считалась безопасной, уровень вакцинации от кори должен превышать 95%. На сегодняшний день в Грузии он составляет 81%. "Единственное решение – вакцинация. Население должно знать, что все пропущенные прививки представляют опасность не только для ребенка, но и для пожилых людей в семье, особенно для беременных женщин", – подчеркнул Чхаидзе. Оба летальных случая зафиксированы среди детей, и ни один из них не был вакцинирован против кори. Вероятность того, что вакцинированные дети не подхватят корь – 99%. В Грузии детей от кори прививают два раза – в возрасте одного года и в пять лет. Ребенок, который идет в школу, по идее, должен быть вакцинирован два раза. По данным ВОЗ, за период с 2000 по 2017 год противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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иване чхаидзе, грузия, общество, новости, тбилиси, самцхе-джавахети, корь, болезнь
иване чхаидзе, грузия, общество, новости, тбилиси, самцхе-джавахети, корь, болезнь

Почти полторы сотни случаев кори зафиксированы в Грузии с начала года – Чхаидзе

18:58 14.04.2025
© Depositphotos.com / RfphotoРебенок, заболевший корью
Ребенок, заболевший корью - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2025
© Depositphotos.com / Rfphoto
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Рост числа случаев кори связан с низким уровнем вакцинации, заявил медик
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. В Грузии за первые четыре месяца текущего года зафиксировано 142 случая кори, особый рост фиксируется в регионе Самцхе-Джавахети и Тбилиси, заявил главный врач Центральной детской больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе.
Корь – острое инфекционное вирусное заболевание. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

"В Грузии наблюдается рост, хотя и не такой резкий, как в других странах. В 2022 году было зафиксировано 12 случаев кори, в 2023 году – 26, а в 2024 году – 337. За первые четыре месяца 2025 года в стране было зафиксировано 142 случая кори. Во многих странах мира отмечается рост числа случаев заболевания корью, а также регистрируются случаи смерти", – сказал Чхаидзе в медиа-центре "Мтавари".

Если рассматривать регионы Грузии, то самые высокие темпы прироста наблюдаются в регионе Самцхе-Джавахети и Тбилиси.
© photo: Sputnik / StringerИване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации
Иване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2025
Иване Чхаидзе - Руководитель национальной технической группы советников по иммунизации
© photo: Sputnik / Stringer
"Единственный случай смерти зафиксирован в 2022 году, также в регионе Самцхе-Джавахети", – сказал Чхаидзе.
По его словам, скончавшийся от кори ребенок на тот момент не был вакцинирован. Медик также назвал рост числа случаев кори в Грузии "вспышкой".

"По сравнению с прошлым годом, рост очень значительный. В этом плане это действительно "вспышка" с точки зрения роста числа случаев кори. Эти дети находятся на лечении в инфекционном центре, поскольку корь является самым распространенным инфекционным заболеванием. Один ребенок, больной корью, может заразить 16-18 других детей", – добавил Чхаидзе.

Как отметил эксперт, рост числа случаев кори связан с низким уровнем вакцинации. По его словам, чтобы страна считалась безопасной, уровень вакцинации от кори должен превышать 95%. На сегодняшний день в Грузии он составляет 81%.
"Единственное решение – вакцинация. Население должно знать, что все пропущенные прививки представляют опасность не только для ребенка, но и для пожилых людей в семье, особенно для беременных женщин", – подчеркнул Чхаидзе.
В Грузии в 2018-2019 годах бушевала эпидемия кори. Только с начала 2019 года корь была диагностирована примерно у 4 тысяч жителей Грузии, в то время как нормой считается 10 случаев заболевания в год. Из них два случая завершились летальным исходом.
Оба летальных случая зафиксированы среди детей, и ни один из них не был вакцинирован против кори. Вероятность того, что вакцинированные дети не подхватят корь – 99%.
В Грузии детей от кори прививают два раза – в возрасте одного года и в пять лет. Ребенок, который идет в школу, по идее, должен быть вакцинирован два раза. По данным ВОЗ, за период с 2000 по 2017 год противокоревая вакцинация привела к снижению глобальной смертности от кори на 80%.
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