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https://sputnik-georgia.ru/20250414/popravki-v-zakon-gruzii-o-grantakh-pomogut-vyyavlyat-nedobrosovestnykh-donorov--papuashvili-292898603.html
Поправки в закон Грузии "О грантах" помогут выявлять недобросовестных доноров – Папуашвили
Поправки в закон Грузии "О грантах" помогут выявлять недобросовестных доноров – Папуашвили
Sputnik Грузия
Добросовестному донору, желающему действовать в интересах грузинского народа, нечего скрывать от народа, отметил глава законодательного органа 14.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-14T16:56+0400
2025-04-14T16:56+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Принятие поправок в закон "О грантах" позволят выявлять недобросовестных доноров и инициативы, направленные на разжигание ненависти и вмешательство во внутреннюю политику страны, а также увидеть, кто за ними стоит, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно поправкам в закон "О грантах", грант от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия получать можно будет только с согласия правительства. Каждому добросовестному донору, который хочет действовать в интересах грузинского народа, вносить свой вклад в различные сферы, нечего скрывать от народа, отметил глава законодательного органа. "Любое такое добросовестное начинание, будет также поддержано правительством в будущем, как и было поддержано до сих пор. В то же время это даст возможность существовавшей вредной практике стать прозрачной, и увидим, какие заявки будут поданы донорами для получения различного финансирования", - отметил он. В правящей команде неоднократно говорили о существование недобросовестных доноров. В качестве примера Папуашвили назвал "Европейский фонд за демократию" (EED), который по словам главы парламента, тайно финансирует "радикальные группировки и партии методами спецслужб". Глава парламента также напомнил, что иностранные государства и политические группы вмешивались в предвыборную кампанию против власти через нескольких НПО. "Это было подтверждено рядом фактов, многочисленными заявлениями, которые мы слышали от разных лиц", – подчеркнул Папуашвили. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, сша, шалва папуашвили, дональд трамп, илон маск, антикоррупционное бюро, usaid

Поправки в закон Грузии "О грантах" помогут выявлять недобросовестных доноров – Папуашвили

16:56 14.04.2025
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2025
© photo: Sputnik / Stringer
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Добросовестному донору, желающему действовать в интересах грузинского народа, нечего скрывать от народа, отметил глава законодательного органа
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Принятие поправок в закон "О грантах" позволят выявлять недобросовестных доноров и инициативы, направленные на разжигание ненависти и вмешательство во внутреннюю политику страны, а также увидеть, кто за ними стоит, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Согласно поправкам в закон "О грантах", грант от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия получать можно будет только с согласия правительства.

"Эти (поправки – ред.) дадут нам возможность выявлять недобросовестные начинания, направленные на разжигание ненависти, сеяние вражды и неправомерное вмешательство во внутреннюю политику, и увидеть кто этого желает", – заявил Папуашвили.

Каждому добросовестному донору, который хочет действовать в интересах грузинского народа, вносить свой вклад в различные сферы, нечего скрывать от народа, отметил глава законодательного органа.
© photo: Sputnik / StringerШалва Папуашвили
Шалва Папуашвили - Sputnik Грузия, 1920, 14.04.2025
Шалва Папуашвили
© photo: Sputnik / Stringer
"Любое такое добросовестное начинание, будет также поддержано правительством в будущем, как и было поддержано до сих пор. В то же время это даст возможность существовавшей вредной практике стать прозрачной, и увидим, какие заявки будут поданы донорами для получения различного финансирования", - отметил он.
В правящей команде неоднократно говорили о существование недобросовестных доноров. В качестве примера Папуашвили назвал "Европейский фонд за демократию" (EED), который по словам главы парламента, тайно финансирует "радикальные группировки и партии методами спецслужб".

"Потом мы узнаем об этом случайно. В том числе мы видели, как перед выборами 26 октября было массовое вмешательство в выборы извне именно на эти деньги", – заявил Папуашвили.

Глава парламента также напомнил, что иностранные государства и политические группы вмешивались в предвыборную кампанию против власти через нескольких НПО. "Это было подтверждено рядом фактов, многочисленными заявлениями, которые мы слышали от разных лиц", – подчеркнул Папуашвили.
В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями.
Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков.

Власти Грузии и НПО

В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране.
В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций.
Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий.
На фоне акций протеста в Грузии с требованием досрочных парламентских выборов, освобождения задержанных и продолжения активного процесса интеграции Грузии в ЕС власти Грузии анонсировали принятие дополнительных решений, связанных с неправительственным сектором.
Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона.
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