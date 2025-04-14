https://sputnik-georgia.ru/20250414/popravki-v-zakon-gruzii-o-grantakh-pomogut-vyyavlyat-nedobrosovestnykh-donorov--papuashvili-292898603.html

Поправки в закон Грузии "О грантах" помогут выявлять недобросовестных доноров – Папуашвили

Поправки в закон Грузии "О грантах" помогут выявлять недобросовестных доноров – Папуашвили

Sputnik Грузия

Добросовестному донору, желающему действовать в интересах грузинского народа, нечего скрывать от народа, отметил глава законодательного органа 14.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-14T16:56+0400

2025-04-14T16:56+0400

2025-04-14T16:56+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Принятие поправок в закон "О грантах" позволят выявлять недобросовестных доноров и инициативы, направленные на разжигание ненависти и вмешательство во внутреннюю политику страны, а также увидеть, кто за ними стоит, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Согласно поправкам в закон "О грантах", грант от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия получать можно будет только с согласия правительства. Каждому добросовестному донору, который хочет действовать в интересах грузинского народа, вносить свой вклад в различные сферы, нечего скрывать от народа, отметил глава законодательного органа. "Любое такое добросовестное начинание, будет также поддержано правительством в будущем, как и было поддержано до сих пор. В то же время это даст возможность существовавшей вредной практике стать прозрачной, и увидим, какие заявки будут поданы донорами для получения различного финансирования", - отметил он. В правящей команде неоднократно говорили о существование недобросовестных доноров. В качестве примера Папуашвили назвал "Европейский фонд за демократию" (EED), который по словам главы парламента, тайно финансирует "радикальные группировки и партии методами спецслужб". Глава парламента также напомнил, что иностранные государства и политические группы вмешивались в предвыборную кампанию против власти через нескольких НПО. "Это было подтверждено рядом фактов, многочисленными заявлениями, которые мы слышали от разных лиц", – подчеркнул Папуашвили. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно заявляют, что значительная часть средств, выделяемых Агентством США по международному развитию (USAID), "Национальным фондом демократии" (NED) и "Европейским фондом за демократию" (EED), поступает на счета фиктивных НПО, управляемых политическими партиями. Администрация Дональда Трампа в начале февраля вслед за USAID приостановила финансирование NED, который считается организатором "цветных революций" по всему миру. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что программы, финансируемые USAID, в их числе NED, не имели права на существование и не заслуживали средств американских налогоплательщиков. Власти Грузии и НПО В последние два года отношения между властями Грузии и общественными организациями ухудшились. Власти обвинили ряд крупнейших НПО в проведении интересов иностранных государств и финансировании политических процессов в стране. В том числе для пресечения этого был принят закон "О прозрачности иностранного влияния", который предполагает регистрацию в специальном реестре и заполнение финансовой декларации НПО и СМИ, источником более 20% годового дохода которых является "иностранная сила". На данный момент в реестре уже зарегистрированы 385 организаций. Кроме того, Антикоррупционное бюро получило право признавать НПО субъектами, имеющими предвыборные цели, и приравнивать их отчетность к отчетности политических партий. Среди решений – изъятие записей из законодательства Грузии об обязательном участии гражданских организаций в принятии государственных решений и утверждение американской версии закона об "иноагентах" – FARA, которая предполагает регистрацию физических лиц и уголовные сроки и ограничение деятельности при невыполнении условий закона. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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