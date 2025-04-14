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Премьер: грузинский язык – символ самобытности, духовности и единства

Премьер: грузинский язык – символ самобытности, духовности и единства

Sputnik Грузия

С Днем родного языка население страны поздравил премьер-министр и председатель парламента Грузии 14.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-14T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинский язык является символом самобытности, духовности и единства, а укреплять его роль и усиливать значение на мировом культурном пространстве – долг каждого грузина, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. День родного языка (Дедаэнис дге) отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 47 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного. Как отметил глава грузинского правительства, грузинский язык – это символ нашей самобытности, духовности и единства. "Илья Чавчавадзе учит нас, что язык – это божественная вещь и общественная собственность, которую "человек должен защищать". Именно этот героический акт защиты родного языка не только сохранил за грузинским статус государственного, но и стал поворотным моментом, давшим первый мощный толчок подъему национального движения", – отметил Кобахидзе. Наш постоянный долг – укреплять особую роль грузинского языка в мировом культурном пространстве, поддерживать всех наших соотечественников в изучении грузинского языка и усиливать его значение как государственного, подчеркнул премьер-министр. С Днем родного языка население страны поздравил и председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Язык, отечество, вера – даже в советские времена, основанные на этой формуле Илии Чавчавадзе определения идентичности, сохраняли заряд грузинской национальности, отметил Папуашвили. "14 апреля стало настоящим предвестником разбушевавшегося спустя десятилетие национального движения. Когда мы требовали государственной независимости, мы знали, для чего она нам нужна, что мы должны защищать, с чем бороться, каким должно быть содержание нашей страны", – написал Папуашвили. Грузинский язык является сильным и незаменимым фундаментом грузинского государства и грузинского самосознания. Это то, что объединяет нас, то, что сохраняет прошлое, и без чего у нас не может быть будущего, подчеркнул Папуашвили. По его словам, печально видеть, как "даже небольшая группа людей под влиянием искусственно навязываемой глобалистской идеологии меняет интересы родины на иностранное влияние, считает грузинский язык второстепенным и срамит веру". Потому что наши цели и миссия вечны, охватывают тысячелетия и устремлены в бесконечность, подчеркнул глава парламента. Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский, аджарский. Особо выделяется группа горных диалектов Восточной Грузии – хевсурский, мохевский, мтиуло-гудамакарский, тушинский и пшавский, а также три диалекта за пределами страны – ингилойский (Азербайджан), ферейданский (Иран), имерхевский (Турция). Грузинский был языком коренного населения Закавказья – Иберии на востоке и Колхиды (Колхети) на западе – с древнейших времен. Он имеет непрерывную письменную и литературную традицию, которая возникла вскоре после принятия христианства (IV в. н. э.). В грузинском языке 5 гласных и 28 согласных фонем. В 2016 году 30 ноября ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия все три вида грузинской письменности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, восточная грузия, азербайджан, илья чавчавадзе, ираклий кобахидзе, шалва папуашвили, юнеско