https://sputnik-georgia.ru/20250414/prezident-gruzinskiy-yazyk---odna-iz-glavnykh-opor-identichnosti-292894291.html

Президент: грузинский язык – одна из главных опор идентичности

Президент: грузинский язык – одна из главных опор идентичности

Sputnik Грузия

Ровно 47 лет назад собравшиеся на проспекте Руставели тысячи людей ценой риска своей жизни защитили грузинский язык, напомнил Кавелашвили 14.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-14T10:48+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Грузинский язык – основа самобытности и государственности, сохраненная самоотверженностью предков, которую обязан беречь каждый, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили. День родного языка (Дедаэнис дге) отмечают 14 апреля по всей Грузии. Он был учрежден в память событий 14 апреля 1978 года. В этот день 47 лет назад в Тбилиси состоялись массовые выступления в защиту родного языка, благодаря которым в Конституции Грузинской ССР грузинский язык сохранил статус государственного. Как отметил глава грузинского государства, события 14 апреля 1978 года являются наглядным тому примером. "Ровно 47 лет назад собравшиеся на проспекте Руставели тысячи людей ценой риска своей жизни защитили грузинский язык. Это важнейшее историческое событие, когда молодые люди воспротивились решению советского руководства и не допустили отмены статуса грузинского языка в качестве официального", – отметил президента. Эта победа грузинского народа, стоящего на страже национальных интересов, не только сохранила конституционный статус грузинского языка, но и придала мощный импульс подъему национального движения, напомнил Кавелашвили. Грузинский язык является государственным языком в Грузии, в мире на нем разговаривают более четырех миллионов человек. В современном грузинском языке 17 диалектов, в том числе картлийский, кахетинский (они лежат в основе литературного языка), имеретинский, рачинский, лечхумский, гурийский, джавахский, месхский и аджарский. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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