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Скоро распогодится – точный прогноз погоды от грузинских синоптиков
Скоро распогодится – точный прогноз погоды от грузинских синоптиков
Sputnik Грузия
В Тбилиси 15-16 апреля ожидается дождь, 16 апреля будет дуть сильный северо-западный ветер 14.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-14T20:55+0400
2025-04-14T20:55+0400
2025-04-14T20:55+0400
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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Прохладная и дождливая погода сохранится в Грузии до 17 апреля, после чего на большей части территории страны прояснится и потеплеет, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. В Тбилиси 15-16 апреля ожидается дождь, 16 апреля будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов, 17 апреля потеплеет до +20 градусов. В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 15 апреля сохранится прохладная и дождливая погода. Температура воздуха составит +10...+12 градусов, 16-17 апреля ожидается облачная погода, температура воздуха составит +17...+19 градусов. В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 15 апреля сохранится прохладная и дождливая погода. Температура воздуха составит +11...+13 градусов. 16-17 апреля прояснится, потеплеет до +18...+20 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 15-16 апреля местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +8...+13 градусов, 17 апреля поднимется до +15...+20 градусов. В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 15-16 апреля местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит +3...+8 градусов, 17 апреля прояснится, температура поднимется до +12...+17 градусов. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 15-16 апреля сохранится прохладная и дождливая погода, местами будет дуть сильный западный ветер. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов, 17 апреля прояснится и потеплеет до +15...+20 градусов. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 15-16 апреля сохранится прохладная и дождливая погода. Местами будет дуть сильный западный ветер. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов, 17 апреля прояснится и потеплеет до +15...+20 градусов. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 15-16 апреля сохранится прохладная и дождливая погода, местами будет дуть сильный западный ветер. Температура воздуха днем составит +8...+13 градусов, 17 апреля прояснится и потеплеет до +14...+19 градусов. В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 15-16 апреля местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит +2...+7 градусов, 17 апреля прояснится и потеплеет до +8...+13 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Скоро распогодится – точный прогноз погоды от грузинских синоптиков
В Тбилиси 15-16 апреля ожидается дождь, 16 апреля будет дуть сильный северо-западный ветер
ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Прохладная и дождливая погода сохранится в Грузии до 17 апреля, после чего на большей части территории страны прояснится и потеплеет, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
В Тбилиси 15-16 апреля ожидается дождь, 16 апреля будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов, 17 апреля потеплеет до +20 градусов.
В прибрежных районах (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) 15 апреля сохранится прохладная и дождливая погода. Температура воздуха составит +10...+12 градусов, 16-17 апреля ожидается облачная погода, температура воздуха составит +17...+19 градусов.
В равнинных районах Западной Грузии (Зестафони, Кутаиси, Самтредиа, Зугдиди, Мартвили, Озургети) 15 апреля сохранится прохладная и дождливая погода. Температура воздуха составит +11...+13 градусов. 16-17 апреля прояснится, потеплеет до +18...+20 градусов.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло, перевал Рикоти) 15-16 апреля местами ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха днем составит +8...+13 градусов, 17 апреля поднимется до +15...+20 градусов.
В высокогорных районах Западной Грузии (Местия, Бахмаро) 15-16 апреля местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит +3...+8 градусов, 17 апреля прояснится, температура поднимется до +12...+17 градусов.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) 15-16 апреля сохранится прохладная и дождливая погода, местами будет дуть сильный западный ветер. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов, 17 апреля прояснится и потеплеет до +15...+20 градусов.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) 15-16 апреля сохранится прохладная и дождливая погода. Местами будет дуть сильный западный ветер. Температура воздуха днем составит +10...+15 градусов, 17 апреля прояснится и потеплеет до +15...+20 градусов.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури) 15-16 апреля сохранится прохладная и дождливая погода, местами будет дуть сильный западный ветер. Температура воздуха днем составит +8...+13 градусов, 17 апреля прояснится и потеплеет до +14...+19 градусов.
В высокогорных районах Восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) 15-16 апреля местами ожидается снег. Температура воздуха днем составит +2...+7 градусов, 17 апреля прояснится и потеплеет до +8...+13 градусов.