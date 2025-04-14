https://sputnik-georgia.ru/20250414/strastnaya-nedelya-2025-chto-mozhno-i-nelzya-delat-pered-paskhoy-292899304.html

Страстная неделя 2025: что можно и нельзя делать перед Пасхой

Страстная неделя 2025: что можно и нельзя делать перед Пасхой

Sputnik Грузия

Страстная седмица Великого поста – последняя неделя перед Пасхой, в 2025-м начинается 14 апреля, она посвящена последним дням земной жизни, крестной смерти и... 14.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-14T15:12+0400

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Что можно и нельзя делать в Страстную неделю перед Пасхой, читайте в материале Sputnik Грузия.Страстная неделяС каждым днем Страстной недели перед Пасхой, которые связаны с событиями последних дней земной жизни Спасителя, тесно переплетаются ветхозаветные истории.Страстная неделя завершается в Великую субботу – в 2025-м она выпадает на 19 апреля. На Страстной неделе в православных храмах проводят особые службы. За весь церковный год они считаются самыми величественными и торжественными.На Страстной неделе дни святых не празднуют, а также не поминают усопших. Все обряды последней недели перед Пасхой посвящены подготовке к Светлому Воскресению Христову.В Великий понедельник Страстной недели перед Пасхой вспоминают ветхозаветного патриарха Иосифа, проданного родными братьями в рабство, а также притчу о бесплодной смоковнице. В Страстной понедельник начинается чин мироварения – миро варят три дня подряд под постоянным чтением молитв.В церквях в Страстной вторник вспоминают проповеди Спасителя, в том числе и в Иерусалимском храме. В последний вторник перед Пасхой вспоминают притчи, рассказанные Иисусом ученикам, о талантах и десяти девах, а также о Страшном суде и воскресении мертвых.В Страстную среду вспоминают предательство Иуды, который за 30 сребреников продал Учителя, а также грешницу, омывшую ноги Спасителю и помазавшую их миром. В последнюю среду перед Пасхой верующие исповедуются.Последний четверг перед Пасхой посвящен Тайной Вечере Спасителя с учениками и установлению Христом Святого Причащения. В Страстной четверг прихожане причащаются. В последний четверг перед Пасхой в некоторых странах пекут куличи и красят яйца, а в других, например, в Грузии, яйца красят в Красную пятницу до захода солнца.Последняя пятница перед Пасхой – самый скорбный день Страстной недели. День, когда вспоминают о страданиях Спасителя на кресте. Верующие в Страстную пятницу преклоняются перед плащаницей – изображением Христа, лежащего во гробе, которую выносят в храмах из алтаря.О погребении Иисуса и пребывании Христа во гробе говорят в последнюю субботу перед Пасхой на торжественном богослужении. Священники в Страстную субботу меняют темные облачения на праздничные светлые, а также освящают крашеные яйца и куличи, принесенные прихожанами.В Страстную субботу в иерусалимском храме Воскресения Христова сходит благодатный огонь, а вечером начинается всенощная пасхальная служба и верующие встречают Пасху.Что можно и нельзя делатьВ последнюю неделю перед Пасхой можно и нужно посещать церковные службы и молиться. В Страстную неделю верующим нужно покаяться и причаститься, чтобы очиститься от всего греховного. В Страстную неделю также нужно делать как можно больше добрых дел.В Страстную пятницу есть до вечерней службы нельзя, а последняя суббота перед Пасхой – единственная в году суббота, когда соблюдать строгий пост можно.В Страстную неделю перед Пасхой нельзя венчаться и праздновать свадьбу, а также участвовать в увеселительных мероприятиях и напиваться.Также нельзя в Страстную неделю перед Пасхой ссориться, ругаться, скандалить, завидовать и злословить.Православные празднуют Пасху или Светлое Воскресение Христово в 2025 году 20 апреля.Материал подготовлен на основе открытых источников

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пасха, пасха 2025, справки , религия