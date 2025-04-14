https://sputnik-georgia.ru/20250414/umer-laureat-nobelevskoy-premii-po-literature-mario-vargas-losa-292893870.html

Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Умер лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса

Sputnik Грузия

Марио Варгас Льоса – один из ведущих писателей современной латиноамериканской литературы 14.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-14T10:16+0400

2025-04-14T10:16+0400

2025-04-14T10:35+0400

в мире

новости

перу

сша

европа

габриэль гарсия маркес

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24641/81/246418143_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_a7e1993fc096c2253967869dada88585.jpg

ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Знаменитый перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Варгас Льоса скончался в возрасте 89 лет, сообщил его сын Альваро."С глубокой болью сообщаем, что наш отец Марио Варгас Льоса скончался сегодня в Лиме в кругу своей семьи", – написал он в соцсети X.Варгас Льоса родился в 1936 году в Перу. Наряду с Хулио Кортасаром, Хорхе Луисом Борхесом и Габриэлем Гарсия Маркесом он считается одним из творцов "бума" латиноамериканской прозы. В 2010 году Льоса удостоился Нобелевской премии по литературе "за изображение структуры власти и яркие картины человеческого сопротивления, восстания и поражения". Первый роман Варгаса Льосы "Город и псы" (1963) о жизни военного училища Леонсио Прадо вызвал в Лиме скандал, а в СССР считался культовой книгой. Роман даже был экранизирован в СССР и США.Марио Варгас Льоса – автор более 30 романов, эссе и пьес, среди которых романы "Зеленый дом", "Разговор в "Соборе", "Капитан Панталеон и рота добрых услуг", "Кто убил Паломино Молеро?", "Тетушка Хулия и писака", "Война конца света", "История Майты", "Похождения скверной девчонки" и другие. В своих произведениях писатель затрагивал остросоциальные темы.Льоса был известен и своей политической карьерой. В 1990 году он баллотировался на пост президента Перу от партии "Демократический фронт". Он член Испанской королевской академии, почетный доктор ряда университетов Европы и Америки, Кавалер французского Ордена Почетного легиона. Варгас Льоса имел двойное гражданство Испании и Перу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

перу

сша

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

в мире, новости, перу, сша, европа, габриэль гарсия маркес