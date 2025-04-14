https://sputnik-georgia.ru/20250414/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-avtotransporta-k-gruzino-rossiyskoy-granitse-zaprescheno-292894459.html

Верхний Ларс сегодня: движение автотранспорта к грузино-российской границе запрещено

Верхний Ларс сегодня: движение автотранспорта к грузино-российской границе запрещено

Sputnik Грузия

Запрет на передвижение автотранспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби 14.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-14T11:51+0400

2025-04-14T11:51+0400

2025-04-14T11:51+0400

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ТБИЛИСИ, 14 апр — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на дороге, ведущей в направлении грузино-российской границе (ТПП "Верхний Ларс"), закрыто из-за высокого уровня лавиноопасности, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог. Запрет на передвижение автотранспорта действует на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, погода, гудаури, верхний ларс, армения, департамент автомобильных дорог