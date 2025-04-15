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Армения не согласилась с Европой о Советском прошлом

Армения не согласилась с Европой о Советском прошлом

Sputnik Грузия

Председатель Национального Собрания отметил, что в этом, как и в любом другом, вопросе Армения руководствуется своими собственными интересами 15.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-15T16:13+0400

2025-04-15T16:13+0400

2025-04-15T16:13+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Спикер парламента Армении Ален Симонян, учитывая планы премьера Никола Пашиняна посетить Россию, прокомментировал призыв ЕС к кандидатам на вступление в союз не участвовать в праздничных мероприятиях в Москве 9 мая. Ранее стало известно, что ЕС запретил кандидатам на вступление в союз посещать Россию на 9 мая. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями тем, кто поедет на парад Победы в Москву. Она заявила, что участие стран Евросоюза в праздничных мероприятиях не планируется. Многие руководители стран ЕС, по его словам, посещают Москву, встречаются и ведут переговоры с президентом РФ. Сейчас, к примеру, идут переговоры с США. Он подчеркнул, что кому-то может не понравиться тот или иной шаг Еревана, но у Армении есть свои собственные интересы. Касаясь неучастия Армении в мероприятии в прошлом году, спикер парламента отметил, что в прошлый раз участвовать было неудобно. Кроме того, в этом году отмечается юбилей – 80-летие Великой Победы. "Каждый год мир меняется, все меняется. Нельзя сравнивать. Возможно, в следующем году решим не участвовать или же вообще решат это мероприятие не проводить. Кто знает?" – сказал Симонян. Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в торжественных мероприятиях. Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 9 мая на параде Победы в Москве ожидается присутствие более 20 глав стран и правительств.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, политика, армения, москва, европа, никол пашинян, владимир путин, дмитрий песков