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Грузинские гонщики впервые участвуют Euro Nascar и заняли призовые места
Грузинские гонщики впервые участвуют Euro Nascar и заняли призовые места
Sputnik Грузия
Грузинские гонщики получили право участвовать в европейской серии Nascar, заняв первое и второе места на предсезонных тестах в Италии 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Впервые в истории грузинские гонщики Давид Каджая и Сандро Таварткиладзе приняли участие в этапах Euro Nascar и заняли призовые места, сообщили в министерстве спорта Грузии. Euro Nascar (National Association of Stock Car Auto Racing) – частная компания, занимающаяся организацией автомобильных гонок и сопутствующей деятельностью. После второго круга этапа Европейской серии NASCAR в Валенсии Давид Каджая стал победителем Challenger Cup, а Сандро Таварткиладзе занял второе место в Masters Cup. Каджая выступает в категории PRO, а Таварткиладзе – в категории Оpen. Грузинские спортсмены также примут участие в оставшихся этапах Euro Nascar.Грузинские спортсмены примут участие и в следующих этапах. Традиционно в течение сезона проходит семь этапов, или 26 гонок Euro Nascar. Каждый этап включает в себя две гонки (по одной в каждом классе). Euro NASCAR Club Challenge в данную систему подсчета количества этапов не включается и проводится не каждый раз.Грузинские гонщики получили право участвовать в европейской серии Nascar, заняв первое и второе места на предсезонных тестах 2025 года на автодроме Кремона в Италии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости
Грузинские гонщики впервые участвуют Euro Nascar и заняли призовые места
Грузинские гонщики получили право участвовать в европейской серии Nascar, заняв первое и второе места на предсезонных тестах в Италии
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Впервые в истории грузинские гонщики Давид Каджая и Сандро Таварткиладзе приняли участие в этапах Euro Nascar и заняли призовые места, сообщили в министерстве спорта Грузии.
Euro Nascar (National Association of Stock Car Auto Racing) – частная компания, занимающаяся организацией автомобильных гонок и сопутствующей деятельностью.
После второго круга этапа Европейской серии NASCAR в Валенсии Давид Каджая стал победителем Challenger Cup, а Сандро Таварткиладзе занял второе место в Masters Cup.
Каджая выступает в категории PRO, а Таварткиладзе – в категории Оpen. Грузинские спортсмены также примут участие в оставшихся этапах Euro Nascar.
Грузинские спортсмены примут участие и в следующих этапах.
Традиционно в течение сезона проходит семь этапов, или 26 гонок Euro Nascar. Каждый этап включает в себя две гонки (по одной в каждом классе). Euro NASCAR Club Challenge в данную систему подсчета количества этапов не включается и проводится не каждый раз.
Грузинские гонщики получили право участвовать в европейской серии Nascar, заняв первое и второе места на предсезонных тестах 2025 года на автодроме Кремона в Италии.