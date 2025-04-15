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Грузия увеличила импорт замороженного куриного мяса
Грузия увеличила импорт замороженного куриного мяса
Sputnik Грузия
Средняя цена импортного куриного мяса в 2025 – 1,50 доллара 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T11:49+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Импорт замороженного куриного мяса в Грузию вырос на 25% в январе-феврале 2025 года, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на Национальную службу статистики "Сакстат".По данным статистики, за два месяца в Грузию завезли 10,9 тонны замороженного куриного мяса на 16,4 миллиона долларов.Средняя цена импортного мяса птицы в 2024 году составила 1,47 доллара за кг, а в этом году – 1,50 доллара. Имеется в виду импортная цена без учета таможенных пошлин.Кроме того, Грузия сама экспортировала 329 тонн мяса птицы с начала года в Армению и Азербайджан на 596,8 тысячи долларов. Показатели экспорта на 67% меньше по сравнению с январем-февралем 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, сакстат
экономика, грузия, новости, сакстат
Грузия увеличила импорт замороженного куриного мяса
11:49 15.04.2025 (обновлено: 12:06 15.04.2025)
Средняя цена импортного куриного мяса в 2025 – 1,50 доллара
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Импорт замороженного куриного мяса в Грузию вырос на 25% в январе-феврале 2025 года, сообщает медиаплатформа BMG со ссылкой на Национальную службу статистики "Сакстат".
По данным статистики, за два месяца в Грузию завезли 10,9 тонны замороженного куриного мяса на 16,4 миллиона долларов.
Средняя цена импортного мяса птицы в 2024 году составила 1,47 доллара за кг, а в этом году – 1,50 доллара. Имеется в виду импортная цена без учета таможенных пошлин.
Топ-пять стран-экспортеров в январе-феврале 2025 года:
Страны
Объем, млн долларов
Тонна
Китай
5,4
2,960
Бразилия
3,3
2,558
Украина
1,9
1,162
Турция
1,9
981,9
Нидерланды
1,04
790,8
Кроме того, Грузия сама экспортировала 329 тонн мяса птицы с начала года в Армению и Азербайджан на 596,8 тысячи долларов.
Показатели экспорта на 67% меньше по сравнению с январем-февралем 2024 года.