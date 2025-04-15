https://sputnik-georgia.ru/20250415/litva-obnarodovala-spisok-popavshikh-pod-sanktsii-gruzinskikh-chinovnikov-292912656.html

Литва обнародовала список попавших под санкции грузинских чиновников

Литва обнародовала список попавших под санкции грузинских чиновников

Sputnik Грузия

В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского... 15.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-15T18:55+0400

2025-04-15T18:55+0400

2025-04-15T18:55+0400

новости

грузия

политика

бидзина иванишвили

ираклий кобахидзе

каха каладзе

литва

эстония

латвия

санкции

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/09/09/282110645_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_be4bc97ae23c3b60bf715fc454419c97.jpg

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Департамент миграции Литвы опубликовал список из 102 высокопоставленных грузинских чиновников, в отношении которых были введены санкции несколько месяцев назад. В список из 102 человек, которым запрещен въезд в страну, вошли основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отец главы правительства Георгий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава МВД Вахтанг Гомелаури, судья Шалва Тадумадзе, высокопоставленные чиновники МВД и судьи. Первые 20 попавших под санкции: В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. В начале марта 2025 года Эстония, Латвия и Литва вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

литва

эстония

латвия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, каха каладзе, литва, эстония, латвия, санкции