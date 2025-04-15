Литва обнародовала список попавших под санкции грузинских чиновников
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© courtesy of Vilniaus
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В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Департамент миграции Литвы опубликовал список из 102 высокопоставленных грузинских чиновников, в отношении которых были введены санкции несколько месяцев назад.
В список из 102 человек, которым запрещен въезд в страну, вошли основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отец главы правительства Георгий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава МВД Вахтанг Гомелаури, судья Шалва Тадумадзе, высокопоставленные чиновники МВД и судьи.
Первые 20 попавших под санкции:
Бидзина Иванишвили – почетный председатель и основатель партии "Грузинская мечта"
Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел
Шалва Бедоидзе – замминистра внутренних дел,
Иосиф Челидзе – замминистра внутренних дел
Александр Дарахвелидзе – замминистра внутренних дел,
Георгий Бутхузи – замминистра внутренних дел,
Звиад Харазишвили – глава департамента специальных задач,
Миллер Лагазури – замглавы департамента специальных задач,
Мирза Кезевадзе – замглавы спецназа,
Важа Сирадзе – глава патрульной полиции Тбилиси,
Теймураз Купатадзе – глава департамента криминальной полиции,
Гога Хаиндрава – режиссер, политик, общественный деятель,
Григол Лилуашвили – экс-глава СГБ,
Ираклий Кобахидзе – премьер-министр Грузии,
Георгий Кобахидзе – отец премьер-министра,
Каха Каладзе – мэр Тбилиси, Генсек правящей партии,
Звиад Шаламберидзе – депутат парламента,
Шалва Тадумадзе – судья,
Михаил Чинчаладзе – судья,
Тея Цулукиани – вице-спикер парламента Грузии,
Ираклий Карселадзе – министр регионального развития и инфраструктуры Грузии,
Мамука Мдинарадзе – исполнительный секретарь правящей партии.
В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
В начале марта 2025 года Эстония, Латвия и Литва вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии.
Грузия и Запад
Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России