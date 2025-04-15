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Литва обнародовала список попавших под санкции грузинских чиновников
Литва обнародовала список попавших под санкции грузинских чиновников
Sputnik Грузия
В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского... 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T18:55+0400
2025-04-15T18:55+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Департамент миграции Литвы опубликовал список из 102 высокопоставленных грузинских чиновников, в отношении которых были введены санкции несколько месяцев назад. В список из 102 человек, которым запрещен въезд в страну, вошли основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отец главы правительства Георгий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава МВД Вахтанг Гомелаури, судья Шалва Тадумадзе, высокопоставленные чиновники МВД и судьи. Первые 20 попавших под санкции: В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили. В начале марта 2025 года Эстония, Латвия и Литва вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии. Грузия и Запад Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*. Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет. ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров. США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта". Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, политика, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, каха каладзе, литва, эстония, латвия, санкции
новости, грузия, политика, бидзина иванишвили, ираклий кобахидзе, каха каладзе, литва, эстония, латвия, санкции

Литва обнародовала список попавших под санкции грузинских чиновников

18:55 15.04.2025
© courtesy of Vilniaus Вид на Старый город
Вид на Старый город - Sputnik Грузия, 1920, 15.04.2025
© courtesy of Vilniaus
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В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Департамент миграции Литвы опубликовал список из 102 высокопоставленных грузинских чиновников, в отношении которых были введены санкции несколько месяцев назад.
В список из 102 человек, которым запрещен въезд в страну, вошли основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, отец главы правительства Георгий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе, глава МВД Вахтанг Гомелаури, судья Шалва Тадумадзе, высокопоставленные чиновники МВД и судьи.
Первые 20 попавших под санкции:
Бидзина Иванишвили – почетный председатель и основатель партии "Грузинская мечта"
Вахтанг Гомелаури – министр внутренних дел
Шалва Бедоидзе – замминистра внутренних дел,
Иосиф Челидзе – замминистра внутренних дел
Александр Дарахвелидзе – замминистра внутренних дел,
Георгий Бутхузи – замминистра внутренних дел,
Звиад Харазишвили – глава департамента специальных задач,
Миллер Лагазури – замглавы департамента специальных задач,
Мирза Кезевадзе – замглавы спецназа,
Важа Сирадзе – глава патрульной полиции Тбилиси,
Теймураз Купатадзе – глава департамента криминальной полиции,
Гога Хаиндрава – режиссер, политик, общественный деятель,
Григол Лилуашвили – экс-глава СГБ,
Ираклий Кобахидзе – премьер-министр Грузии,
Георгий Кобахидзе – отец премьер-министра,
Каха Каладзе – мэр Тбилиси, Генсек правящей партии,
Звиад Шаламберидзе – депутат парламента,
Шалва Тадумадзе – судья,
Михаил Чинчаладзе – судья,
Тея Цулукиани – вице-спикер парламента Грузии,
Ираклий Карселадзе – министр регионального развития и инфраструктуры Грузии,
Мамука Мдинарадзе – исполнительный секретарь правящей партии.
В декабре 2024 года Эстония ввела санкции против 25 представителей власти Грузии, включая премьера. Санкции ввела и Литва в отношении главы грузинского правительства и 28 представителей власти Грузии. Латвия также ввела санкции в отношении чиновников МВД и почетного председателя правящей партии Бидзины Иванишвили.
В начале марта 2025 года Эстония, Латвия и Литва вновь ввели санкции в отношении грузинских чиновников, которым запретили въезд в эти страны. Эстония внесла в санкционный список 55 человек, Литва – 74, Латвия – 16. Свое решение власти прибалтийских стран объяснили репрессиями и нарушениями прав человека в Грузии.

Грузия и Запад

Партнерство Грузии с рядом западных стран начало ухудшаться после принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*.
Запад обвиняет нынешние власти Грузии в откате демократии и антизападной риторике. Власти объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине, ее стремлением сохранить суверенитет.
ЕС заморозил отношения с Грузией, отказался от встреч на высоком уровне, приостановил финансовую помощь и интеграцию страны в союз, ссылаясь на невыполнение условий для начала переговоров.
США также приостановили стратегическое партнерство и часть финансирования. США ввели финансовые санкции против Бидзины Иванишвили, почетного председателя правящей партии "Грузинская мечта".
Пять стран ЕС, а также Великобритания, США и Украина, ввели визовые санкции против более 300 представителей грузинской власти.
* Экстремистская организация, запрещенная в России
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