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На востоке Грузии в ДТП погибли два человека
На востоке Грузии в ДТП погибли два человека
Sputnik Грузия
Автомобиль на полной скорости врезался в железное ограждение и загорелся 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T20:19+0400
2025-04-15T20:19+0400
2025-04-15T20:19+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в регионе Шида Картли недалеко от города Гори, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, автомобиль на полной скорости врезался в железное ограждение и загорелся, из-за чего было невозможно спаси находившихся внутри людей. Точную причину аварии установит экспертиза. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение безопасности движения транспорта или его эксплуатации".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости, грузия, дтп
происшествия, новости, грузия, дтп
На востоке Грузии в ДТП погибли два человека
Автомобиль на полной скорости врезался в железное ограждение и загорелся
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Два человека погибли в результате ДТП в регионе Шида Картли недалеко от города Гори, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, автомобиль на полной скорости врезался в железное ограждение и загорелся, из-за чего было невозможно спаси находившихся внутри людей.
Точную причину аварии установит экспертиза.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение безопасности движения транспорта или его эксплуатации".