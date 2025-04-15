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Празднование Чиакоконоба в Грузии – жителям грозят штрафы за разжигание костров
Празднование Чиакоконоба в Грузии – жителям грозят штрафы за разжигание костров
Sputnik Грузия
Сжигание бытовых отходов на открытом пространстве запрещено и карается штрафом от 500 лари, а в случае сжигания покрышек, резины и других подобных материалов –... 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T21:41+0400
2025-04-15T21:41+0400
2025-04-15T21:41+0400
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департамент природоохранного надзора
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Жителям Грузии в случае разжигания костров из бытовых отходов на праздник Чиакоконоба грозят штрафы от 500 до 1 500 лари, говорится в заявлении Департамента природоохранного надзора. Чиакоконоба – праздник, который берет начало с языческих времен. Этот день особенно любят дети, которые разжигают костер и прыгают через него. В древности считалось, что этот обряд очищает от злых духов. Праздник приходится на среду Страстной недели. Для разжигания огня во время ритуала население часто использует различные виды бытовых отходов. При сжигании этих отходов выделяются токсичные, канцерогенные вещества и газы, опасные для окружающей среды и здоровья человека. Под угрозой находится здоровье населения, особенно детей, которые активно участвуют в традиционном обряде. Департамент природоохранного надзора усилит контроль за проведением Чиакоконоба и будет соответствующим образом реагировать на каждое нарушение. В ведомстве подчеркнули, что с вечера на Чиакоконоба сотрудники департамента ужесточат контроль и будут реагировать на любое правонарушение надлежащим образом. Номер горячей линии – 153.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент природоохранного надзора
грузия, новости, общество, департамент природоохранного надзора
Празднование Чиакоконоба в Грузии – жителям грозят штрафы за разжигание костров
Сжигание бытовых отходов на открытом пространстве запрещено и карается штрафом от 500 лари, а в случае сжигания покрышек, резины и других подобных материалов – до 1,5 тысячи лари
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Жителям Грузии в случае разжигания костров из бытовых отходов на праздник Чиакоконоба грозят штрафы от 500 до 1 500 лари, говорится в заявлении Департамента природоохранного надзора.
Чиакоконоба – праздник, который берет начало с языческих времен. Этот день особенно любят дети, которые разжигают костер и прыгают через него. В древности считалось, что этот обряд очищает от злых духов. Праздник приходится на среду Страстной недели.
Для разжигания огня во время ритуала население часто использует различные виды бытовых отходов. При сжигании этих отходов выделяются токсичные, канцерогенные вещества и газы, опасные для окружающей среды и здоровья человека. Под угрозой находится здоровье населения, особенно детей, которые активно участвуют в традиционном обряде.
Сжигание бытовых отходов на открытом пространстве запрещено и карается штрафом от 500 лари, а в случае сжигания покрышек, резины и других подобных материалов – до 1,5 тысячи лари. Во время сжигания подобных отходов выделяются опасные для окружающей среды и здоровья человека вещества, пояснили в министерстве.
Департамент природоохранного надзора усилит контроль за проведением Чиакоконоба и будет соответствующим образом реагировать на каждое нарушение.
В ведомстве подчеркнули, что с вечера на Чиакоконоба сотрудники департамента ужесточат контроль и будут реагировать на любое правонарушение надлежащим образом. Номер горячей линии – 153.