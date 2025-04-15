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Согласия по Украине пока нет - пресс-спикер президента РФ
Согласия по Украине пока нет - пресс-спикер президента РФ
Sputnik Грузия
Несмотря на активные переговоры и встречи реального очертания плана по урегулированию конфликта на Украине еще нет 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T16:03+0400
2025-04-15T16:03+0400
2025-04-15T16:04+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, хотя четких контуров соглашения по урегулированию ситуации в Украине пока нет, существует политическая воля двигаться в этом направлении, сообщает РИА Новости. На брифинге Пескова попросили прокомментировать заявление специального представителя президента США Стива Уиткоффа о приближении сделки с Россией и уточнить, действительно ли Москва и Вашингтон готовы к подписанию какого-либо соглашения.Ранее Уиткофф в интервью заявил, что Россия и США находятся на пороге чего-то важного. По его словам, близится сделка с Москвой, а стороны, наконец, пришли к пониманию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, в мире, украина, сша, москва, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины, политика
россия, в мире, украина, сша, москва, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины, политика
Согласия по Украине пока нет - пресс-спикер президента РФ
16:03 15.04.2025 (обновлено: 16:04 15.04.2025)
Несмотря на активные переговоры и встречи реального очертания плана по урегулированию конфликта на Украине еще нет
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, хотя четких контуров соглашения по урегулированию ситуации в Украине пока нет, существует политическая воля двигаться в этом направлении, сообщает РИА Новости
.
На брифинге Пескова попросили прокомментировать заявление специального представителя президента США Стива Уиткоффа о приближении сделки с Россией и уточнить, действительно ли Москва и Вашингтон готовы к подписанию какого-либо соглашения.
"Пока нет четких очертаний какого-то соглашения, но есть политическая воля двигаться в сторону этого соглашения. И еще раз повторяю, мы весьма и весьма положительно оцениваем те конструктивные и содержательные контакты, которые имели место", - сказал Песков.
Ранее Уиткофф в интервью заявил, что Россия и США находятся на пороге чего-то важного. По его словам, близится сделка с Москвой, а стороны, наконец, пришли к пониманию.