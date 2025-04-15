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Субсидирование винограда в Грузии продолжится по новым условиям
Субсидирование винограда в Грузии продолжится по новым условиям
Sputnik Грузия
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тыс. тонн 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T10:52+0400
2025-04-15T10:52+0400
2025-04-15T10:52+0400
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ртвели архив
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вино и виноделие грузии
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Правительство Грузии продолжит субсидировать закупки винограда у фермеров и в 2025 году, но будет платить разные суммы за виноград высокого и низкого качества, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла. Чтобы способствовать реализации урожая винограда фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии субсидирует ртвели с 2020 года. Глава винного агентства отметил важность принятия мер для улучшения качества винограда, что в результате повысит и качество вина. "Под качеством винограда, наряду с сахаристостью, подразумевается здоровье винограда, что означает отсутствие болезней", – пояснил Мехузла. Как отметил Мехузла, методы оценки винограда еще разрабатываются. Работа над техническими деталями активно ведется. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тыс. тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Субсидирование виноградаВ 2024 году госсубсидию получили компании, которые приняли и обработали не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупили его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. Размер субсидии составил 0,2 лари за килограмм. Также, по решению правительства, действовали субсидии на закупку винограда сортов "александроули" и "муджуретули" для производства хванчкары в размере 4 лари за 1 кг. Для получения субсидии винная компания была обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов. Грузинское вино Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году. Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, ртвели архив, грузинское вино, вино и виноделие грузии
грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, ртвели архив, грузинское вино, вино и виноделие грузии
Субсидирование винограда в Грузии продолжится по новым условиям
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тыс. тонн
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Правительство Грузии продолжит субсидировать закупки винограда у фермеров и в 2025 году, но будет платить разные суммы за виноград высокого и низкого качества, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла.
Чтобы способствовать реализации урожая винограда фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии субсидирует ртвели с 2020 года.
"В этом году мы приняли решение, что государство снова будет закупать излишки винограда у фермеров, однако при закупке будут действовать дифференцированные цены – будет значительная разница в цене между виноградом высокого и низкого качества", – заявил Мехузла.
Глава винного агентства отметил важность принятия мер для улучшения качества винограда, что в результате повысит и качество вина.
"Под качеством винограда, наряду с сахаристостью, подразумевается здоровье винограда, что означает отсутствие болезней", – пояснил Мехузла.
Как отметил Мехузла, методы оценки винограда еще разрабатываются. Работа над техническими деталями активно ведется.
"Мы должны сделать все, чтобы урожай был качественным и, соответственно, качество грузинского вина соответствовало самым высоким мировым стандартам. Это единственный альтернативный путь продолжить и сохранить динамику развития виноградарско-винодельческой отрасли последних лет", – сказал он.
В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тыс. тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года.
В 2024 году госсубсидию получили компании, которые приняли и обработали не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупили его по стоимости не менее 1 лари за килограмм.
Размер субсидии составил 0,2 лари за килограмм.
Кроме того, виноград сорта "саперави" государственное винодельческое предприятие ООО "Компания по управлению урожаем" принимало по цене 1,5 лари за 1 кг.
Также, по решению правительства, действовали субсидии на закупку винограда сортов "александроули" и "муджуретули" для производства хванчкары в размере 4 лари за 1 кг.
Для получения субсидии винная компания была обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов.
Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина.
На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.
Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах.
Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году.
Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году.
В 2024 году сохранилась тенденция роста доходов от экспорта грузинского вина – из страны вывезли до 95 млн литров вина (+6%) на сумму 276,1 миллиона долларов (+7%) в 72 страны мира.
Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы.
На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни.
В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.