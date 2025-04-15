https://sputnik-georgia.ru/20250415/subsidirovanie-vinograda-v-gruzii-prodolzhitsya-po-novym-usloviyam-292904469.html

Субсидирование винограда в Грузии продолжится по новым условиям

Субсидирование винограда в Грузии продолжится по новым условиям

Sputnik Грузия

В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тыс. тонн 15.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-15T10:52+0400

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2025-04-15T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Правительство Грузии продолжит субсидировать закупки винограда у фермеров и в 2025 году, но будет платить разные суммы за виноград высокого и низкого качества, заявил председатель Национального агентства вина Леван Мехузла. Чтобы способствовать реализации урожая винограда фермерами, сохранить качество винограда и поддержать стабильное развитие винодельческой отрасли, правительство Грузии субсидирует ртвели с 2020 года. Глава винного агентства отметил важность принятия мер для улучшения качества винограда, что в результате повысит и качество вина. "Под качеством винограда, наряду с сахаристостью, подразумевается здоровье винограда, что означает отсутствие болезней", – пояснил Мехузла. Как отметил Мехузла, методы оценки винограда еще разрабатываются. Работа над техническими деталями активно ведется. В 2024 году во время сбора урожая было переработано беспрецедентное за всю историю независимой Грузии количество винограда – до 320 тыс. тонн, что примерно на 45% превышает аналогичный показатель 2023 года. Субсидирование виноградаВ 2024 году госсубсидию получили компании, которые приняли и обработали не менее 100 тонн винограда "ркацители" и закупили его по стоимости не менее 1 лари за килограмм. Размер субсидии составил 0,2 лари за килограмм. Также, по решению правительства, действовали субсидии на закупку винограда сортов "александроули" и "муджуретули" для производства хванчкары в размере 4 лари за 1 кг. Для получения субсидии винная компания была обязана заплатить фермеру не менее 8 лари за килограмм винограда, а также закупить не менее трех тонн винограда данных сортов. Грузинское вино Популяризация грузинского вина на стратегических рынках является приоритетом правительства Грузии. Вино занимает четвертую строчку экспортируемых из Грузии товаров, и на его долю приходится 4,2% всего экспорта. Россия уже годы является основным экспортным рынком для грузинского вина. На маркетинговую деятельность в целях популяризации грузинского вина в 2025 году Национальное агентство вина потратит 17,4 миллиона лари, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом. Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина на стратегических рынках, с 2012 года увеличилась с 1,5 до 16 миллионов лари в 2024 году. Согласно данным "Сакстата", в 2024 году из Грузии в РФ вывезли 66,7 тысячи тонн (+7,2%) натурального виноградного вина стоимостью 182,6 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем в 2023 году. Традиция изготовления вина в Грузии насчитывает восемь тысяч лет, и она занимает особое место в грузинской культуре. В народном искусстве, в памятниках духовной и материальной культуры широко используется изображение вина и виноградной лозы. На сегодняшний день в Грузии культивируются сотни разных сортов винограда, примерно 500 видов из 4 тысяч известных во всем мире сортов имеют грузинские корни. В 2013 году по решению ЮНЕСКО грузинский способ выдержки вина в квеври вошел в список неприкасаемого культурного наследия человечества.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, национальное агентство вина, ртвели архив, грузинское вино, вино и виноделие грузии