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Тяжелоатлет из Грузии стал вице-чемпионом континентального первенства в Молдове
Тяжелоатлет из Грузии стал вице-чемпионом континентального первенства в Молдове
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За два дня чемпионата Европы по тяжелой атлетике на счету сборной Грузии пять медалей – две большие и три малые 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T14:56+0400
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Годердзи Берделидзе (61 кг) завоевал серебряную медаль в сумме двоеборья – 286 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Кишиневе. Берделидзе (61 кг) завоевал малую бронзовую медаль в рывке, подняв 123 килограмма, а в толчке использовал все три попытки (146 кг, 151 кг, 153 кг) и стал обладателем малой серебряной медали. За два дня на счету сборной Грузии пять медалей – две большие и три малые. Состав и расписание грузинских тяжелоатлетов по тбилисскому времени: 15 апреля – Гурам Гиорбелидзе (67 кг), 17 апреля – Арчил Малакмадзе (81 кг), 18 апреля – Саба Асанидзе (89 кг), 19 апреля – Натия Гаделия (81 кг), Реваз Давитадзе/Иракли Гобеджишвили (96 кг), 20 апреля – Заза Ломтадзе / Лонгиноз Брегвадзе (109 кг), 21 апреля – Бакар Турманидзе (+109 кг). В столице Молдовы 13-21 апреля проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года. Медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2025 разыгрываются в следующих весовых категориях: Женщины: до 45 кг, до 49 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 64 кг, до 71 кг, до 76 кг, до 81 кг, до 87 кг, свыше 87 кг. Мужчины: до 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 89 кг, до 96 кг, до 102 кг, до 109 кг, свыше 109 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, молдова
спорт, грузия, новости, молдова
Тяжелоатлет из Грузии стал вице-чемпионом континентального первенства в Молдове
За два дня чемпионата Европы по тяжелой атлетике на счету сборной Грузии пять медалей – две большие и три малые
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Годердзи Берделидзе (61 кг) завоевал серебряную медаль в сумме двоеборья – 286 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Кишиневе.
Берделидзе (61 кг) завоевал малую бронзовую медаль в рывке, подняв 123 килограмма, а в толчке использовал все три попытки (146 кг, 151 кг, 153 кг) и стал обладателем малой серебряной медали.
За два дня на счету сборной Грузии пять медалей – две большие и три малые.
Состав и расписание грузинских тяжелоатлетов по тбилисскому времени:
15 апреля – Гурам Гиорбелидзе (67 кг),
17 апреля – Арчил Малакмадзе (81 кг),
18 апреля – Саба Асанидзе (89 кг),
19 апреля – Натия Гаделия (81 кг), Реваз Давитадзе/Иракли Гобеджишвили (96 кг),
20 апреля – Заза Ломтадзе / Лонгиноз Брегвадзе (109 кг),
21 апреля – Бакар Турманидзе (+109 кг).
В столице Молдовы 13-21 апреля проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года.
Медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2025 разыгрываются в следующих весовых категориях:
Женщины: до 45 кг, до 49 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 64 кг, до 71 кг, до 76 кг, до 81 кг, до 87 кг, свыше 87 кг.
Мужчины: до 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 89 кг, до 96 кг, до 102 кг, до 109 кг, свыше 109 кг.