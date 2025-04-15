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Тяжелоатлет из Грузии стал вице-чемпионом континентального первенства в Молдове

Тяжелоатлет из Грузии стал вице-чемпионом континентального первенства в Молдове

Sputnik Грузия

За два дня чемпионата Европы по тяжелой атлетике на счету сборной Грузии пять медалей – две большие и три малые 15.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-15T14:56+0400

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2025-04-15T14:56+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Грузинский тяжелоатлет Годердзи Берделидзе (61 кг) завоевал серебряную медаль в сумме двоеборья – 286 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Кишиневе. Берделидзе (61 кг) завоевал малую бронзовую медаль в рывке, подняв 123 килограмма, а в толчке использовал все три попытки (146 кг, 151 кг, 153 кг) и стал обладателем малой серебряной медали. За два дня на счету сборной Грузии пять медалей – две большие и три малые. Состав и расписание грузинских тяжелоатлетов по тбилисскому времени: 15 апреля – Гурам Гиорбелидзе (67 кг), 17 апреля – Арчил Малакмадзе (81 кг), 18 апреля – Саба Асанидзе (89 кг), 19 апреля – Натия Гаделия (81 кг), Реваз Давитадзе/Иракли Гобеджишвили (96 кг), 20 апреля – Заза Ломтадзе / Лонгиноз Брегвадзе (109 кг), 21 апреля – Бакар Турманидзе (+109 кг). В столице Молдовы 13-21 апреля проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года. Медали чемпионата Европы по тяжелой атлетике 2025 разыгрываются в следующих весовых категориях: Женщины: до 45 кг, до 49 кг, до 55 кг, до 59 кг, до 64 кг, до 71 кг, до 76 кг, до 81 кг, до 87 кг, свыше 87 кг. Мужчины: до 55 кг, до 61 кг, до 67 кг, до 73 кг, до 81 кг, до 89 кг, до 96 кг, до 102 кг, до 109 кг, свыше 109 кг.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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