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В Грузии хотят назначить нового главу МВД?
В Грузии хотят назначить нового главу МВД?
Sputnik Грузия
Информацию о возможной отставке действующего главы МВД распространил оппозиционный телеканал 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T15:49+0400
2025-04-15T15:49+0400
2025-04-15T15:57+0400
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мамука мдинарадзе
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ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе опроверг информацию об его возможном назначении на пост министра внутренних дел Грузии. Информацию о возможной отставке действующего министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури распространил оппозиционный телеканал "Формула". По данным телеканала, на эту должность рассматривалась кандидатура Мдинарадзе. В последний раз кадровые перестановки в правительстве Грузии произошли в начале апреля. Тогда премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о смене главы СГБ, разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства и представил нового министра юстиции страны. На сегодняшний день в правительстве Грузии 13 министров и один госминистр. Вице-премьерами являются главы Минэкономики, МВД и Минобороны. При этом министр экономики и устойчивого развития занимает должность первого вице-премьера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия
В Грузии хотят назначить нового главу МВД?
15:49 15.04.2025 (обновлено: 15:57 15.04.2025)
Информацию о возможной отставке действующего главы МВД распространил оппозиционный телеканал
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе опроверг информацию об его возможном назначении на пост министра внутренних дел Грузии.
Информацию о возможной отставке действующего министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури распространил оппозиционный телеканал "Формула". По данным телеканала, на эту должность рассматривалась кандидатура Мдинарадзе.
"Очень прошу вас, не поддавайтесь слухам. Существует такой телеканал – "Формула", который является одним из самых телеканалов-сплетников. Я тоже слышал эти слухи, и "Формула" еще больше распространила их. С полной ответственностью заявляю вам – это слух, у которого не будет продолжения", – заявил Мдинарадзе.
В последний раз кадровые перестановки в правительстве Грузии произошли в начале апреля. Тогда премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о смене главы СГБ, разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства и представил нового министра юстиции страны.
На сегодняшний день в правительстве Грузии 13 министров и один госминистр. Вице-премьерами являются главы Минэкономики, МВД и Минобороны. При этом министр экономики и устойчивого развития занимает должность первого вице-премьера.