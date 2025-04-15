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В Грузии хотят назначить нового главу МВД?

В Грузии хотят назначить нового главу МВД?

Sputnik Грузия

Информацию о возможной отставке действующего главы МВД распространил оппозиционный телеканал 15.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-15T15:49+0400

2025-04-15T15:49+0400

2025-04-15T15:57+0400

политика

грузия

новости

мамука мдинарадзе

вахтанг гомелаури

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе опроверг информацию об его возможном назначении на пост министра внутренних дел Грузии. Информацию о возможной отставке действующего министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури распространил оппозиционный телеканал "Формула". По данным телеканала, на эту должность рассматривалась кандидатура Мдинарадзе. В последний раз кадровые перестановки в правительстве Грузии произошли в начале апреля. Тогда премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о смене главы СГБ, разделении министерства регионального развития и инфраструктуры на два ведомства и представил нового министра юстиции страны. На сегодняшний день в правительстве Грузии 13 министров и один госминистр. Вице-премьерами являются главы Минэкономики, МВД и Минобороны. При этом министр экономики и устойчивого развития занимает должность первого вице-премьера.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, мамука мдинарадзе, вахтанг гомелаури, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия