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В Грузии расширяют полномочия Конституционного суда по запрету партий

В Грузии расширяют полномочия Конституционного суда по запрету партий

Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в закон "О Конституционном суде", предполагающие расширение критериев запрета... 15.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-15T17:59+0400

2025-04-15T17:59+0400

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в закон "О Конституционном суде", предполагающие расширение критериев запрета партий судебным органом. Инициатором поправок является правящая партия "Грузинская мечта". За принятие поправок проголосовали 83 депутата. Всего в парламенте 102 депутата, из которых 79 – представители правящей партии "Грузинская мечта", остальные – оппозиция ("Сила народа" и "Европейские социалисты").По действующему законодательству Конституционный суд имеет право запретить партию, целью которой является следующее: Также суд может запретить партию, если она занимается пропагандой войны или насилия, или разжиганием национальной, региональной, религиозной или социальной розни. Согласно поправкам, у Конституционного суда будет возможность запретить партию, объявленная цель и суть деятельности (в том числе представленный в ЦИК партийный список) которой повторяет суть и цель ранее запрещенной партии, а также если состав избирательного списка повторяет список запрещенной партии. Законодатели объясняют необходимость принятия таких изменений тем, чтобы запрещенные партии не могли под новым именем продолжать свою антиконституционную деятельность. В марте 2025 года лидеры правящей партии заявили, что через Конституционный суд потребуют упразднения партий "Единство – национальное движение", а также запрета деятельности других политических объединений, которые тем или иным способом связаны с ней. Речь идет о большей части оппозиционных партий, прямых конкурентах "Грузинской мечты". Основанием для упразднения станет заключение следственной парламентской комиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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