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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики

Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики

Sputnik Грузия

Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года 15.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-15T09:01+0400

2025-04-15T09:01+0400

2025-04-15T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2025 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,2 миллиарда долларов, что на 20,1% больше данных за январь-март 2024 года. Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,8 миллиарда долларов, что на 28,8% больше аналогичного показателя прошлого года. По словам замминистра экономики Вахтанга Цинцадзе, экспорт из Грузии продолжает бить рекорды.Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда доллара (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"