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Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики
Sputnik Грузия
Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года 15.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-15T09:01+0400
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национальная служба статистики грузии "сакстат"
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ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2025 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,2 миллиарда долларов, что на 20,1% больше данных за январь-март 2024 года. Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,8 миллиарда долларов, что на 28,8% больше аналогичного показателя прошлого года. По словам замминистра экономики Вахтанга Цинцадзе, экспорт из Грузии продолжает бить рекорды.Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда доллара (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом. В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше чем в 2023 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Внешняя торговля Грузии продолжает расти – данные статистики
Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года
ТБИЛИСИ, 15 апр — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2025 года вырос на 16,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 5,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат".
За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,2 миллиарда долларов, что на 20,1% больше данных за январь-март 2024 года.
Экспорт составил 1,4 миллиарда долларов, что на 5,7% больше, чем в январе-марте 2024 года.
Отрицательный торговый баланс Грузии составил 2,8 миллиарда долларов, что на 28,8% больше аналогичного показателя прошлого года.
По словам замминистра экономики Вахтанга Цинцадзе, экспорт из Грузии продолжает бить рекорды.
"Безусловно, это еще раз подтверждает, что экономика Грузии остается устойчивой на фоне глобальных вызовов и растущей глобальной неопределенности. Положительная динамика свидетельствует о том, что производимая в Грузии продукция конкурентоспособна", – заявил Цинцадзе.
Внешнеторговый оборот Грузии в 2024 году вырос на 8% по сравнению с 2023 годом и составил 23,4 миллиарда доллара (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму 6,6 миллиарда долларов – почти на 8% больше по сравнению с 2023 годом.
В 2024 году в страну импортировали продукцию на 16,8 миллиарда долларов, что на 8,1% больше чем в 2023 году.