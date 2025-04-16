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Что мы пьем? Грузинскую компанию уличили в обмане с соками

Что мы пьем? Грузинскую компанию уличили в обмане с соками

Sputnik Грузия

Агентство конкуренции тщательно следит за выполнением закона "О защите прав потребителей", действующего в Грузии с 1 июня 2022 года 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T21:01+0400

2025-04-16T21:01+0400

2025-04-16T21:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузинскую компанию по производству натуральных соков и напитков Campa уличили в введении в заблуждение своих потребителей, говорится в сообщении Агентства конкуренции и защиты прав потребителей. В результате изучения вопроса Агентством подтвердилось, что торговец предоставил потребителям информацию об основных ингредиентах одного из своих продуктов ("Вишневый и гранатовый сок 100%") вводящим в заблуждение образом. В частности, на упаковке сока указано, что его основным составом являются восстановленный концентрированный вишневый и гранатовый соки, тогда как на обороте этой же упаковки мелкими буквами указано, что в составе сока содержится 80% концентрированного яблочного сока, а вишневый и гранатовый соки составляют всего по 10%. Агентство установило, что степень обмана потребителей характеризуется особой интенсивностью. Согласно решению Агентства, торговец обязан в соответствии с Законом "О правах потребителей", изменить этикетки конкретного сока и предоставить потребителю ясную, понятную, полную информацию о продукте на государственном языке Грузии, максимально исключив при этом введение потребителя в заблуждение. Агентство конкуренции тщательно следит за выполнением закона "О защите прав потребителей", действующего в Грузии с 1 июня 2022 года, и направленного на регулирование вопросов, связанных с покупкой или возвратом товара.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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