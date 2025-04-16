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Что обсуждал президент Грузии с Алиевым в Баку – главное
Что обсуждал президент Грузии с Алиевым в Баку – главное
Sputnik Грузия
Визит в Баку стал первым зарубежным визитом Кавелашвили после избрания на пост президента Грузии 16.04.2025, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Защита общих ценностей и вопросы стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном стали главной темой обсуждений президентов двух стран Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку. Визит в Баку стал первым зарубежным визитом Кавелашвили после избрания на пост президента Грузии. По его словам, тесное сотрудничество стран особенно важно для эффективного противостояния вызовам в регионе и мире. Президент Грузии выразил надежду, что сотрудничество между Грузией и Азербайджаном будет развиваться еще более быстрыми темпами. "Рад, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией для защиты общих интересов приобрело интенсивный характер, за что еще раз благодарю вас, господин президент. Мы должны правильной и последовательной политикой полностью освоить потенциал региона и выполнить функцию сильного, надежного связующего моста на геополитической карте мира ", – заявил Кавелашвили. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев также отметил важность сотрудничества двух стран. "Нас объединяют различные проекты, которые важны не только для наших стран, но и для всего мира. Это проекты в сфере нефти и газа, транспорта, коммуникаций. Это проекты большого значения, и они создают транспортную карту не только Южного Кавказа, но и Евразии", – сказал Алиев. По его словам, Азербайджан через Грузию поставляет свои нефть и газ в 12 стран. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, тбилиси, баку, азербайджан, ильхам алиев, михаил кавелашвили, грузино-азербайджанские отношения
грузия, политика, новости, тбилиси, баку, азербайджан, ильхам алиев, михаил кавелашвили, грузино-азербайджанские отношения

Что обсуждал президент Грузии с Алиевым в Баку – главное

16:22 16.04.2025 (обновлено: 16:36 16.04.2025)
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку
Встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 16.04.2025
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
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Визит в Баку стал первым зарубежным визитом Кавелашвили после избрания на пост президента Грузии
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Защита общих ценностей и вопросы стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном стали главной темой обсуждений президентов двух стран Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку.
Визит в Баку стал первым зарубежным визитом Кавелашвили после избрания на пост президента Грузии.

"Грузинский и азербайджанский народы стоят и будут стоять вместе в борьбе за защиту жизненно важных ценностей наших наций. Я глубоко убежден, что проверенные временем стратегические и добрососедские отношения высокого уровня еще больше укрепятся и приобретут новое измерение для реализации национальных интересов Грузии и Азербайджана", – сказал Кавелашвили.

По его словам, тесное сотрудничество стран особенно важно для эффективного противостояния вызовам в регионе и мире.
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку
Встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 16.04.2025
Встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
Президент Грузии выразил надежду, что сотрудничество между Грузией и Азербайджаном будет развиваться еще более быстрыми темпами.
"Рад, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией для защиты общих интересов приобрело интенсивный характер, за что еще раз благодарю вас, господин президент. Мы должны правильной и последовательной политикой полностью освоить потенциал региона и выполнить функцию сильного, надежного связующего моста на геополитической карте мира ", – заявил Кавелашвили.
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку
Встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 16.04.2025
Встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев также отметил важность сотрудничества двух стран.
"Нас объединяют различные проекты, которые важны не только для наших стран, но и для всего мира. Это проекты в сфере нефти и газа, транспорта, коммуникаций. Это проекты большого значения, и они создают транспортную карту не только Южного Кавказа, но и Евразии", – сказал Алиев.
По его словам, Азербайджан через Грузию поставляет свои нефть и газ в 12 стран.

"Эти наши проекты являются неотъемлемой частью Среднего коридора. Если сегодня говорить о Среднем коридоре на Южном Кавказе, это коридор, проходящий через Азербайджан и Грузию, и объем грузов, проходящих через территории наших стран, растет", – сказал Алиев.

Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года.
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili Встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку
Встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку - Sputnik Грузия, 1920, 16.04.2025
Встреча Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку
© Courtesy of Mikheil Kavelashvili
Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.
Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.
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