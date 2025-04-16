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Что обсуждал президент Грузии с Алиевым в Баку – главное

Что обсуждал президент Грузии с Алиевым в Баку – главное

Sputnik Грузия

Визит в Баку стал первым зарубежным визитом Кавелашвили после избрания на пост президента Грузии 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T16:22+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Защита общих ценностей и вопросы стратегического партнерства между Грузией и Азербайджаном стали главной темой обсуждений президентов двух стран Михаила Кавелашвили и Ильхама Алиева в Баку. Визит в Баку стал первым зарубежным визитом Кавелашвили после избрания на пост президента Грузии. По его словам, тесное сотрудничество стран особенно важно для эффективного противостояния вызовам в регионе и мире. Президент Грузии выразил надежду, что сотрудничество между Грузией и Азербайджаном будет развиваться еще более быстрыми темпами. "Рад, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией для защиты общих интересов приобрело интенсивный характер, за что еще раз благодарю вас, господин президент. Мы должны правильной и последовательной политикой полностью освоить потенциал региона и выполнить функцию сильного, надежного связующего моста на геополитической карте мира ", – заявил Кавелашвили. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев также отметил важность сотрудничества двух стран. "Нас объединяют различные проекты, которые важны не только для наших стран, но и для всего мира. Это проекты в сфере нефти и газа, транспорта, коммуникаций. Это проекты большого значения, и они создают транспортную карту не только Южного Кавказа, но и Евразии", – сказал Алиев. По его словам, Азербайджан через Грузию поставляет свои нефть и газ в 12 стран. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в десятку торговых партнеров Грузии. В 2024 году торговый оборот между странами вырос на 5,6% и составил 1,3 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, баку, азербайджан, ильхам алиев, михаил кавелашвили, грузино-азербайджанские отношения