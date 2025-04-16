https://sputnik-georgia.ru/20250416/den-nezavisimosti-gruzii-v-etom-godu-otmetyat-ne-na-prospekte-rustaveli-292928894.html
День независимости Грузии в этом году отметят не на проспекте Руставели
День независимости Грузии в этом году отметят не на проспекте Руставели
Sputnik Грузия
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством 16.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-16T19:01+0400
2025-04-16T19:01+0400
2025-04-16T19:10+0400
грузия
новости
общество
тбилиси
ноэ жордания
шота руставели
день независимости грузии
акции протеста
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1e/251875642_0:221:2661:1717_1920x0_80_0_0_f2cf566af81eef8790f6b2140152e315.jpg
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Основные торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости Грузии – 26 мая, в этом году пройдут не на проспекте Руставели, а в Александровском саду, на улице Орбелиани и прилегающей к ней территории, говорится в постановлении правительства. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Традиционная выставка военной техники на проспекте Шота Руставели в этом году проводиться не будет. Согласно постановлению правительства, в рамках мероприятий, посвященных 26 мая, в Тбилиси, на площади Свободы и в пяти муниципалитетах, пройдет церемония принятия присяги. Министерству культуры и министерству спорта поручено обустроить образовательные и развлекательные пространства в Александровском саду, на улице Орбелиани и прилегающей территории. Это спортивная зона, тематическая зона для культурных мероприятий, выставочная зона, детские зоны, зона дегустации вин и отдыха, а также оформление территории. Также Минкульту поручено обеспечить проведение в 17:10 торжественного празднования в президентском дворце и на прилегающей к нему территории. В указанное время в Тбилиси и во всех муниципалитетах страны прозвучит гимн Грузии. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Определенная часть протестующих собирается у здания парламента по сей день. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1e/251875642_38:0:2621:1937_1920x0_80_0_0_c0189a87860b0673b847952b5b9526bf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, общество, тбилиси, ноэ жордания, шота руставели, день независимости грузии, акции протеста
грузия, новости, общество, тбилиси, ноэ жордания, шота руставели, день независимости грузии, акции протеста
День независимости Грузии в этом году отметят не на проспекте Руставели
19:01 16.04.2025 (обновлено: 19:10 16.04.2025)
Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Основные торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости Грузии – 26 мая, в этом году пройдут не на проспекте Руставели, а в Александровском саду, на улице Орбелиани и прилегающей к ней территории, говорится в постановлении правительства.
Празднование приурочено
к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Традиционная выставка военной техники на проспекте Шота Руставели в этом году проводиться не будет.
Согласно постановлению правительства, в рамках мероприятий, посвященных 26 мая, в Тбилиси, на площади Свободы и в пяти муниципалитетах, пройдет церемония принятия присяги.
Министерству культуры и министерству спорта поручено обустроить образовательные и развлекательные пространства в Александровском саду, на улице Орбелиани и прилегающей территории. Это спортивная зона, тематическая зона для культурных мероприятий, выставочная зона, детские зоны, зона дегустации вин и отдыха, а также оформление территории.
Также Минкульту поручено обеспечить проведение в 17:10 торжественного празднования в президентском дворце и на прилегающей к нему территории. В указанное время в Тбилиси и во всех муниципалитетах страны прозвучит гимн Грузии.
На проспекте Руставели с 28 ноября 2024 года, в ответ на решение властей снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС, начались акции протеста. Митингующие обвинили правительство в отказе от евроинтеграции и требовали отмены этого решения.
До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний.
Определенная часть протестующих собирается у здания парламента по сей день.