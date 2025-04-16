https://sputnik-georgia.ru/20250416/den-nezavisimosti-gruzii-v-etom-godu-otmetyat-ne-na-prospekte-rustaveli-292928894.html

День независимости Грузии в этом году отметят не на проспекте Руставели

День независимости Грузии в этом году отметят не на проспекте Руставели

Sputnik Грузия

Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T19:01+0400

2025-04-16T19:01+0400

2025-04-16T19:10+0400

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акции протеста

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Основные торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня независимости Грузии – 26 мая, в этом году пройдут не на проспекте Руставели, а в Александровском саду, на улице Орбелиани и прилегающей к ней территории, говорится в постановлении правительства. Празднование приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Традиционная выставка военной техники на проспекте Шота Руставели в этом году проводиться не будет. Согласно постановлению правительства, в рамках мероприятий, посвященных 26 мая, в Тбилиси, на площади Свободы и в пяти муниципалитетах, пройдет церемония принятия присяги. Министерству культуры и министерству спорта поручено обустроить образовательные и развлекательные пространства в Александровском саду, на улице Орбелиани и прилегающей территории. Это спортивная зона, тематическая зона для культурных мероприятий, выставочная зона, детские зоны, зона дегустации вин и отдыха, а также оформление территории. Также Минкульту поручено обеспечить проведение в 17:10 торжественного празднования в президентском дворце и на прилегающей к нему территории. В указанное время в Тбилиси и во всех муниципалитетах страны прозвучит гимн Грузии. До 4 декабря участники акции "обстреливали" полицию из пиротехники, кидали камни и "коктейли Молотова" в здание парламента и полицейских, что повлекло за собой череду арестов и задержаний. Определенная часть протестующих собирается у здания парламента по сей день. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, тбилиси, ноэ жордания, шота руставели, день независимости грузии, акции протеста