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Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка
Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за январь-март 2025 года лидером являются США 16.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2025 года снизился на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 786,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-марте из России перечислено 93,6 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2025 года поступило денежных переводов на 51,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в феврале снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2025 года выросли на 3,9% по сравнению с мартом 2024 года и составили 291,9 миллиона долларов.В марте из России перечислено 37,8 миллиона долларов – 13% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2025 года поступило денежных переводов на 29% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ марте из Грузии за границу перевели 32,1 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За три месяца 2025 года из Грузии за границу перевели 89,1 миллиона долларов, что на 5,9% больше, чем за тот же период 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы
Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка
По объему денежных переводов в Грузию за январь-март 2025 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2025 года снизился на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 786,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-март 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
149,7
20,7
Италия
141,1
4,6
Россия
93,6
-51,2
Израиль
67,5
1,8
Германия
64,0
13,8
В январе-марте из России перечислено 93,6 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2025 года поступило денежных переводов на 51,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.
Перечисления из России в феврале снизились
Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2025 года выросли на 3,9% по сравнению с мартом 2024 года и составили 291,9 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за март 2025 года
Страна
Объем, млн долларов
Рост, %
США
55,1
18,9
Италия
50,5
17,3
Россия
37,8
-29,0
Греция
24,5
8,4
Германия
24,3
8,3
В марте из России перечислено 37,8 миллиона долларов – 13% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2025 года поступило денежных переводов на 29% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Сколько валюты перевели из Грузии
В марте из Грузии за границу перевели 32,1 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За три месяца 2025 года из Грузии за границу перевели 89,1 миллиона долларов, что на 5,9% больше, чем за тот же период 2024 года.