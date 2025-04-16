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Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка
Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка
Sputnik Грузия
По объему денежных переводов в Грузию за январь-март 2025 года лидером являются США 16.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-16T09:01+0400
2025-04-16T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2025 года снизился на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 786,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-марте из России перечислено 93,6 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2025 года поступило денежных переводов на 51,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в феврале снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2025 года выросли на 3,9% по сравнению с мартом 2024 года и составили 291,9 миллиона долларов.В марте из России перечислено 37,8 миллиона долларов – 13% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2025 года поступило денежных переводов на 29% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ марте из Грузии за границу перевели 32,1 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За три месяца 2025 года из Грузии за границу перевели 89,1 миллиона долларов, что на 5,9% больше, чем за тот же период 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы

Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка

09:01 16.04.2025
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкДенежные купюры. Доллары США.
Денежные купюры. Доллары США. - Sputnik Грузия, 1920, 16.04.2025
© photo: Sputnik / Anton Denisov
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По объему денежных переводов в Грузию за январь-март 2025 года лидером являются США
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2025 года снизился на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 786,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.
По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.
Статистика денежных переводов в Грузию за январь-март 2025 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

149,7

20,7

Италия

141,1

4,6

Россия

93,6

-51,2

Израиль

67,5

1,8

Германия

64,0

13,8

В январе-марте из России перечислено 93,6 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2025 года поступило денежных переводов на 51,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.

Перечисления из России в феврале снизились

Денежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2025 года выросли на 3,9% по сравнению с мартом 2024 года и составили 291,9 миллиона долларов.
Статистика денежных переводов в Грузию за март 2025 года

Страна

Объем, млн долларов

Рост, %

США

55,1

18,9

Италия

50,5

17,3

Россия

37,8

-29,0

Греция

24,5

8,4

Германия

24,3

8,3

В марте из России перечислено 37,8 миллиона долларов – 13% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2025 года поступило денежных переводов на 29% меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сколько валюты перевели из Грузии

В марте из Грузии за границу перевели 32,1 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года.
За три месяца 2025 года из Грузии за границу перевели 89,1 миллиона долларов, что на 5,9% больше, чем за тот же период 2024 года.
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