https://sputnik-georgia.ru/20250416/denezhnye-perevody-v-gruziyu-prodolzhayut-snizhatsya--dannye-natsbanka-292917832.html

Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка

Денежные переводы в Грузию продолжают снижаться – данные Нацбанка

Sputnik Грузия

По объему денежных переводов в Грузию за январь-март 2025 года лидером являются США 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T09:01+0400

2025-04-16T09:01+0400

2025-04-16T09:01+0400

экономика

грузия

новости

национальный банк грузии

статистика

денежные переводы

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23408/45/234084550_0:134:2000:1259_1920x0_80_0_0_b306d9ab28682653cfd05140dbcec2a5.jpg

ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Объем денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем за январь-март 2025 года снизился на 2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 786,6 миллиона долларов, говорится на сайте Национального банка Грузии.По объему денежных переводов в Грузию за отчетный период лидером являются США.В январе-марте из России перечислено 93,6 миллиона долларов – 12% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в январе 2025 года поступило денежных переводов на 51,2% меньше, чем за тот же период 2024 года.Перечисления из России в феврале снизилисьДенежные переводы в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем в марте 2025 года выросли на 3,9% по сравнению с мартом 2024 года и составили 291,9 миллиона долларов.В марте из России перечислено 37,8 миллиона долларов – 13% от общего объема денежных переводов в грузинские коммерческие банки при помощи электронных систем. Из России в марте 2025 года поступило денежных переводов на 29% меньше, чем за тот же период прошлого года.Сколько валюты перевели из ГрузииВ марте из Грузии за границу перевели 32,1 миллиона долларов, что на 8,5% больше, чем за тот же месяц 2024 года.За три месяца 2025 года из Грузии за границу перевели 89,1 миллиона долларов, что на 5,9% больше, чем за тот же период 2024 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика, денежные переводы