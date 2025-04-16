https://sputnik-georgia.ru/20250416/glubokovodnyy-port-anakliya-mozhet-prinyat-pervoe-sudno-ranshe-zaplanirovannogo-292917673.html

Глубоководный порт Анаклия может принять первое судно раньше запланированного

Глубоководный порт Анаклия может принять первое судно раньше запланированного

Sputnik Грузия

В результате создания этой инфраструктуры у нас будут гораздо более выгодные условия для общения с партнерами, заявил вице-премьер 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T10:52+0400

2025-04-16T10:52+0400

2025-04-16T10:52+0400

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анаклия

порт анаклия

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Проект глубоководного порта в курортном поселке Анаклия на западе Грузии развивается быстрыми темпами – первые суда, возможно, прибудут в порт уже в конце 2027 года, вместо 2028-го, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. К этому времени государство еще не подписало контракт с будущим партнером проекта. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, анаклия, порт анаклия