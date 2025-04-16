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https://sputnik-georgia.ru/20250416/glubokovodnyy-port-anakliya-mozhet-prinyat-pervoe-sudno-ranshe-zaplanirovannogo-292917673.html
Глубоководный порт Анаклия может принять первое судно раньше запланированного
Глубоководный порт Анаклия может принять первое судно раньше запланированного
Sputnik Грузия
В результате создания этой инфраструктуры у нас будут гораздо более выгодные условия для общения с партнерами, заявил вице-премьер 16.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-16T10:52+0400
2025-04-16T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Проект глубоководного порта в курортном поселке Анаклия на западе Грузии развивается быстрыми темпами – первые суда, возможно, прибудут в порт уже в конце 2027 года, вместо 2028-го, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года. К этому времени государство еще не подписало контракт с будущим партнером проекта. Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited &amp; China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор. Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, леван давиташвили, анаклия, порт анаклия
грузия, экономика, новости, леван давиташвили, анаклия, порт анаклия

Глубоководный порт Анаклия может принять первое судно раньше запланированного

10:52 16.04.2025
© courtesy of Anaklia PortАнаклиа. Место, где будет построен глубоководный порт
Анаклиа. Место, где будет построен глубоководный порт - Sputnik Грузия, 1920, 16.04.2025
© courtesy of Anaklia Port
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В результате создания этой инфраструктуры у нас будут гораздо более выгодные условия для общения с партнерами, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Проект глубоководного порта в курортном поселке Анаклия на западе Грузии развивается быстрыми темпами – первые суда, возможно, прибудут в порт уже в конце 2027 года, вместо 2028-го, заявил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.
Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. На первом этапе запланировано углубление акватории морского порта и строительство волнореза. Соглашение о строительстве морской инфраструктуры глубоководного порта подписано с бельгийской компанией Jan De Nul, которая является одной из крупнейших морских строительных компаний в мире. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.

"Я думаю, мы приняли правильное решение, чтобы государство создало критическую инфраструктуру, не дожидаясь инвесторов. Мы последовательно развиваем порт – в результате создания этой инфраструктуры у нас будут гораздо более выгодные условия для общения с партнерами", – заявил Давиташвили.

К этому времени государство еще не подписало контракт с будущим партнером проекта.
Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия.
Правительство Грузии подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года. Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.

"Как только у нас появится конкурентоспособная, качественная современная инфраструктура, мы станем более конкурентоспособными по сравнению с другими альтернативами и в долгосрочной перспективе сможем закрепить эти грузопотоки в нашем коридоре", – отметил Давиташвили.

Пропускная способность порта по реализации первой фазы проекта составит 600 тысяч контейнеров, а ориентировочная инвестиционная стоимость – 600 миллионов долларов.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Именно для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию, а также проект глубоководного порта Анаклия.
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