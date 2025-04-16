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Грузинские полицейские изъяли у гражданина Малайзии 20 килограммов марихуаны
Грузинские полицейские изъяли у гражданина Малайзии 20 килограммов марихуаны
Sputnik Грузия
Гражданину Малайзии грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за попытку ввоза в страну большой партии марихуаны 16.04.2025, Sputnik Грузия
2025-04-16T20:02+0400
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2025-04-16T20:02+0400
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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Полицейские в Тбилисском международном аэропорту во время проверки багажа гражданина Малайзии обнаружили 20 килограммов марихуаны, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило следствие, гражданин Малайзии вез наркотики из Бангкока в Тбилиси. По данным МВД, гражданин Малайзии был задержан по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и незаконном ввозе наркотических средств в Грузию. В случае подтверждения вины ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Это самая крупная партия наркотиков, обнаруженная грузинскими полицейскими в 2025 году. В 2024 году самым крупным уловом полиции стали 52 килограмма кокаина, которые тайно перевозили в контейнерах с бананами по морю из Эквадора в Европу через Грузию. Груз обнаружили во время таможенной проверки в порту Поти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, происшествия, грузия, малайзия, бангкок, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, наркотики, наркополитика, наркопреступления в грузии
новости, происшествия, грузия, малайзия, бангкок, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, наркотики, наркополитика, наркопреступления в грузии
Грузинские полицейские изъяли у гражданина Малайзии 20 килограммов марихуаны
Гражданину Малайзии грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за попытку ввоза в страну большой партии марихуаны
ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Полицейские в Тбилисском международном аэропорту во время проверки багажа гражданина Малайзии обнаружили 20 килограммов марихуаны, говорится в сообщении МВД Грузии.
Как установило следствие, гражданин Малайзии вез наркотики из Бангкока в Тбилиси.
По данным МВД, гражданин Малайзии был задержан по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и незаконном ввозе наркотических средств в Грузию.
В случае подтверждения вины ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение.
Это самая крупная партия наркотиков, обнаруженная грузинскими полицейскими в 2025 году. В 2024 году самым крупным уловом полиции стали 52 килограмма кокаина, которые тайно перевозили в контейнерах с бананами по морю из Эквадора в Европу через Грузию. Груз обнаружили во время таможенной проверки в порту Поти.