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Грузинские полицейские изъяли у гражданина Малайзии 20 килограммов марихуаны

Грузинские полицейские изъяли у гражданина Малайзии 20 килограммов марихуаны

Sputnik Грузия

Гражданину Малайзии грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение за попытку ввоза в страну большой партии марихуаны 16.04.2025, Sputnik Грузия

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2025-04-16T20:02+0400

2025-04-16T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Полицейские в Тбилисском международном аэропорту во время проверки багажа гражданина Малайзии обнаружили 20 килограммов марихуаны, говорится в сообщении МВД Грузии. Как установило следствие, гражданин Малайзии вез наркотики из Бангкока в Тбилиси. По данным МВД, гражданин Малайзии был задержан по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере и незаконном ввозе наркотических средств в Грузию. В случае подтверждения вины ему грозит до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Это самая крупная партия наркотиков, обнаруженная грузинскими полицейскими в 2025 году. В 2024 году самым крупным уловом полиции стали 52 килограмма кокаина, которые тайно перевозили в контейнерах с бананами по морю из Эквадора в Европу через Грузию. Груз обнаружили во время таможенной проверки в порту Поти.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, происшествия, грузия, малайзия, бангкок, тбилиси, тбилисский международный аэропорт, наркотики, наркополитика, наркопреступления в грузии