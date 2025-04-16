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Грузия приветствует завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном

Грузия приветствует завершение переговоров между Арменией и Азербайджаном

Sputnik Грузия

Президент Грузии Михаил Кавелашвили высказался в пользу скорейшего подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку 16.04.2025, Sputnik Грузия

2025-04-16T17:50+0400

2025-04-16T17:50+0400

2025-04-16T17:50+0400

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ТБИЛИСИ, 16 апр — Sputnik. Грузия приветствует завершение переговорного процесса по всем пунктам мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, который станет толчком к развитию Южного Кавказа, использованию потенциала и возможностей региона, заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили Министерство иностранных дел Армении 13 марта подтвердило завершение переговоров по мирному договору с Баку, отметив, что документ готов к подписанию. МИД Азербайджана также сообщил, что переговоры по тексту проекта соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией завершены. Он отметил, что Грузия всегда поддерживала мир в регионе и готова внести свой вклад. Уверен, наше общее будущее включает успешный, экономически сильный и процветающий регион Южного Кавказа, где наши народы смогут счастливо сосуществовать со своими традициями, а не с навязанными псевдолиберальными ценностями, добавил он. Президент заметил, что несмотря на двойные стандарты и попытку вмешаться во внутренние дела стран, регион Южного Кавказа сохранил стабильность. В конце 2021 года на то время премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил с "Инициативой мирного соседства" и предложил Азербайджану и Армении создание региональной платформы неформального диалога между сторонами. В июле 2022 года прошла первая встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Тбилиси. Уже в октябре 2023 года, после событий в Карабахе, премьер Азербайджана Али Асадов и премьер Армении Никол Пашинян впервые встретились лицом к лицу в Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, армения, азербайджан, баку, ираклий гарибашвили, михаил кавелашвили, никол пашинян